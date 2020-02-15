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洛阳今天晴天到多云 气温15℃到31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

　　昨天早上出门，您有没有觉得天气特别凉？据中国天气网报道，昨天早晨，我国中东部地区经历了今年下半年来最冷的早晨。不过天气“变脸”实在太快，到了中午，气温开始噌噌往上爬，刺眼的阳光照在人身上，感觉火辣辣的。

　　昨日，中国天气网发布最新全国入秋进程图。目前，北京、天津、河北大部分地区开启了入秋进程，入秋可能性较大。河南被分为三个区域：西部部分地区属于秋的“领地”，中部属于夏的“领地”，东部属于“夏秋混战区域”。市气象台天气预报员说，洛阳常年入秋时间为9月7日，但今年由于9月气温比常年偏高不少，入秋时间一推再推，目前只有栾川进入气候意义上的秋季，其他地方想入秋，估计要等到下周了。气候意义上的入秋标准判定极为复杂，一个地区连续5天滑动日平均气温低于22℃，则以其所对应的气温序列中第一个小于22℃的日期作为秋季起始日。

　　想出去玩儿的朋友，赶紧趁着今天的好天气行动吧！从明天开始，洛阳将迎来频繁的冷空气，降水、降温纷至沓来。根据最新的气象资料分析，受高空低槽和持续冷空气共同影响，预计今天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温15℃到31℃。明天多云到阴天转小雨，局部地区中雨，偏东风3级左右，气温14℃到27℃。

　　现在时光虽美，但昼夜温差很大，大家最好采取“洋葱式”的穿衣方式，早晚出行多加一件外套。由于天干物燥，需要注意用火安全，尤其是外出郊游时，不要乱扔烟头，谨防火灾。去山里玩儿的朋友要注意添加厚外套，夜间山区最低气温大都在10℃以下，秋寒气息更加浓厚。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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