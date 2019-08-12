100份爱心“班级报”送给东方三小的孩子们

18日，在涧西区东方第三小学(简称东方三小)，河南德荣清真食品有限公司工作人员将100份《洛阳晚报》送到该校师生手中。未来一年，每期《洛阳晚报》都会按时送到该校每个班级作为班级报，陪伴孩子们成长。

拿到《洛阳晚报》，孩子们很开心

18日，在涧西区东方第三小学(简称东方三小)，河南德荣清真食品有限公司工作人员将100份《洛阳晚报》送到该校师生手中。未来一年，每期《洛阳晚报》都会按时送到该校每个班级作为班级报，陪伴孩子们成长。

18日下午，在东方三小操场上，孩子们一拿到当天的《洛阳晚报》，就迫不及待地翻阅起来。

“我是洛阳晚报小记者，不仅每天看晚报，还经常参加晚报组织的小记者活动”“我们家都爱看晚报，绝对的‘真爱粉’”“爷爷每天坚持看报，还把报纸上对我学习有用的内容收集起来，做成剪报”……提起和晚报的情谊，孩子们个个都有话说。

东方三小校长侯逸轩说，该校创办于1956年，前身为中国一拖集团有限公司第三小学。学校实施“真”文化背景下的生态教育，构建“生态课堂”。以“读书改变命运，习惯成就人生”为校训，贯彻“让生命快乐成长，为孩子奠基终身”的办学宗旨，提升学校品位。

该校连续三年被中国科协青少年科技中心和中国青少年科技辅导员协会命名为“全国青少年人工智能活动特色单位”。

《洛阳晚报》不仅是新闻纸，还是学习报。《洛阳晚报·教育周刊》的主要服务对象就是全市中小学生，内容涵盖教育政策解读、教育热点分析、考试命题趋势研判、习题讲解、作品秀等。《洛阳晚报》是孩子学习、家长进步的好帮手。

洛阳晚报相关工作人员说，《洛阳晚报》班级报捐赠活动，旨在凝聚社会力量，让各中小学班级都能拥有一份学习报，帮助孩子们健康成长。活动开展以来，已收到多家企事业单位和多名爱心市民的捐赠。

“我们认为《洛阳晚报》班级报捐赠活动是一件非常有意义的事儿，便决定参与进来。”河南德荣清真食品有限公司副总经理赵红伟说，他们乐意给孩子们提供有营养的精神食粮，将“咱家的报”免费给“咱家的孩子”看。

亲爱的读者和市民，无论您是想加入我们的队伍奉献爱心，还是希望自己所在的学校获赠班级报，都可以拨打电话63217609联系我们。对于班级报捐赠及投放情况，洛阳晚报将全程跟踪报道。(记者 郭学锋 文/图)