今明两天洛阳天气依然晴好 最高气温31℃

今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温16℃到31℃。

美丽的洛河风光 记者 张光辉 摄

这几天，高空受西北气流控制，洛阳天气持续晴好。昨天，很多人在微信朋友圈“斗图”，各种角度的蓝天白云照非常养眼。

今明两天仍是晴好天气，最高气温超过30℃，不过从后天起到22日，洛阳将迎来一次明显降水天气过程，气温也随着下降。降水过后，秋高气爽的好天气又会跟大家见面。

根据最新的气象资料分析，短期内高空受西北气流控制，洛阳以晴好天气为主，气温较高。预计今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温16℃到31℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温17℃到31℃。

昨天，中央气象台发布消息称，将在21日启动“我给台风起名字”活动，邀请大家给台风命名，原因是2018年第26号台风“玉兔”造成美属马里亚纳群岛、菲律宾等地多人死亡，影响恶劣，世界气象组织台风委员会决定将其除名。被除名后，“玉兔”在台风命名表上的“工位”将空出来，需要“新人”填补其“工位”，而中国作为“玉兔”的提名国，得提交3个新的候选台风名字。最终新的台风名字将在明年公布，届时“玉兔”将永远定格在2018年，代表1826号台风，正式“退休”。

中央气象台要求，新的台风名字应该符合以下要求：中文名2个到3个汉字，其对应的拼音不超过9个字母；朗朗上口，易于媒体广播；无不恰当含义；不能使用商业品牌名称；不能与曾用和现用台风名称重复。

“我给台风起名字”活动的具体细则，可关注中央气象台的微信公众号和官方微博获取。如果您想到了好的台风名字，可以积极参与，万一被采纳，您就是下一个台风命名者！(记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)