洛阳召开迎接国家营商环境评价动员会暨全省评价整改工作部署会

17日，我市召开迎接国家营商环境评价动员会暨全省评价整改工作部署会，通报我市在2019年度全省营商环境评价考核结果，部署下一步整改工作。

17日，我市召开迎接国家营商环境评价动员会暨全省评价整改工作部署会，通报我市在2019年度全省营商环境评价考核结果，部署下一步整改工作。

近年，市委、市政府始终把优化营商环境作为全市工作的重中之重，全市营商环境取得较大改善，在近日公布的2019年度全省营商环境评价中排名第二。按照国务院工作部署，国家发展改革委今年将在80个左右地级及以上城市和18个国家级新区开展营商环境评价，其中我市将与郑州、许昌一起代表河南省参与评价。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，市直各相关部门要提高站位，扛起责任，抓住这次参与全国评价的重要机遇，持续强化措施，切实改进作风，以高品质营商环境为加快副中心城市建设提供强大支撑。要找准问题，精准发力，围绕“一网通办”建设、信用体系建设、司法服务效率等领域实施重点攻坚。要查漏补缺，全面整改，坚持问题导向做好工作自查，对照全省营商环境评价报告提出的问题逐条落实，对号销账，确保年底前全部整改落实到位。要周密组织，务求实效，各牵头单位密切配合，进一步明确目标任务和职责分工，推动全市优化营商环境工作迈上新台阶。(记者 陈曦)