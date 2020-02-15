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今年前7个月洛阳电信固定资产投资同比增速居全省首位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-17 08:38

　　洛城新基建再加速！记者日前从市通信发展管理办公室获悉，今年前7个月我市电信固定资产投资同比增速居全省首位。

　　今年前7个月——

　　我市电信固定资产累计投资8.83987亿元

　　同比增长118.7%，增速居全省首位，高于全省平均水平(32.7%)

　　截至目前——

　　洛阳三家运营商已建设5G基站3473个

　　洛阳移动已建设1769个

　　洛阳联通、洛阳电信共建的1704个5G基站已全部开通

　　基本实现市区行政村、县区核心区域5G网络连续覆盖

　　此外，前7个月我市在电信利润总额同比增速、5G移动电话用户数量和互联网宽带接入用户排名方面同样表现突出，各项数据均居全省第二。

　　前期规划迅速落地，为5G发展奠定良好基础。我市通过成立专家小组，仅用一个月时间就完成5G站点站址初步规划，基本实现市县域、乡镇及3A级以上景区全覆盖。目前，5G专项规划审批编制工作即将完成。

　　在新基站规划建设方面，我市连续出台多项方案，为5G建设提供手续审批、用地资源、站址保护等政策支持。

　　今年年底前，随着洛阳移动加快剩余466个站点开通及整体优化工作，洛阳联通、洛阳电信启动5G二期工程1014个基站规划建设工作，届时我市县城以上区域和重点区域将实现5G网络连续覆盖。

　　基站建设进一步提速。上月，栾川县开通全省首个5G全覆盖县城网络，将在建设省内领先“新基建”示范县方面获优先支持；在近日召开的2020年全市第三批重大项目集中开工仪式上，宜阳、吉利等地5G基站项目也开工建设。

　　在不断扩大5G建设覆盖面的同时，我市还积极推进工业、医疗、教育、交通等行业5G应用落地，真正促进产业转型，赋能数字经济发展，为响应国家新基建战略树立洛阳5G品牌。目前5G+公共卫生大数据平台、5G+远程教育、5G+智慧公交等多项公共服务应用推进顺利。在工业制造和文旅融合方面，我市相继推出洛钼5G+无人矿山、中信5G+智慧制造、一拖5G+智能农机等全国标杆，5G+智慧龙门、5G+云游洛阳等成为我市新的文化名片。 (记者 陈曦 通讯员 翟芳芳)
[ 责任编辑：席倩倩]
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