洛阳孟津县小浪底镇下梭椤沟村：黄河岸边艾草香

秋高气爽，天空纯净而湛蓝。烟波浩渺的黄河小浪底库区上游，岸线弯弯，满目翠色。孟津县小浪底镇下梭椤沟村就掩藏其间，偏远而宁谧。

秋高气爽，天空纯净而湛蓝。烟波浩渺的黄河小浪底库区上游，岸线弯弯，满目翠色。孟津县小浪底镇下梭椤沟村就掩藏其间，偏远而宁谧。

未进其村，先闻其香。行进在蜿蜒小路上，山里吹来惬意的凉风，阵阵艾草清香也扑面而来。这种味道好似茶香，又夹着丝丝的中药味，沁人心脾。

现在，正值艾草第二茬采收的季节，常能碰上在山里割艾的老乡。年过花甲的王留军生在黄河边，长在黄河边。他没想到，过去除不尽的乡间野草，竟成了乡亲们竞相种植的“金枝玉叶”。

俗话说：“一方水土养一方人。”下梭椤沟却是守着黄河吃不到黄河水。这里的山多石少土，过于瘠薄，长不了大树，更长不好庄稼。时至今日，透过黄河岸边一排排废弃的土窑洞，便不难想到他们曾经的困顿和贫苦。

要脱贫，还要致富，如何在下梭椤沟的“一亩三分地”里刨金掘银？村里是作了一番争论的。村党支部书记申宝献坦言，调结构是产业发展唯一的出路，这一点毋庸置疑。然而，调什么、怎么调久议不决。

孟津的都市农业起步早，种草莓、种蔬菜、种林果不乏成功案例。然而，有关的提议每每提出，便很快被乡亲们否定了。所有人都清楚，山高路颠就意味着果子种得出来不一定运得出去，也不敢保证能卖上好价钱。

2016年秋，一个偶然机会，申宝献接触到艾草产业。他的第一反应就是，能中！首先，与种庄稼比，艾草耐瘠薄，再旱也有收成；其次，与种林果比，艾草耐储存，而且越陈越值钱；再次，艾草好管理，省工不费事。

看准了就干！申宝献很快便带着村“两委”干部赶赴南阳、湖北等地考察，越看心气越高、干劲越大。不承想，回到家，群众迎面就是“一盆凉水”：地虽薄，那也是产口粮的命根子。种艾就是种草，卖不出去，都跟着喝西北风？

“走新路难免遇荆棘。”申宝献说。当年，村“两委”筹集资金先期流转200多亩山坡地搞试验。次年端午，头茬艾草喜迎丰收，外地商贩“不请自来”。“一亩地一茬就能卖2000元，即便收入可观，也没舍得卖。”当时，申宝献心里还下了一盘“大棋”——要把艾草储存起来发展深加工产业。

艾草带来的高效益，激发了群众的积极性。在扶贫政策支持下，经短短3年多时间，以下梭椤沟为中心，辐射周边7个山村，小浪底镇已经形成规模达3000亩的艾草种植基地。

不仅如此，今年3月，下梭椤沟和周边4个村联建的艾草加工车间建成投产，并相继推出艾绒、艾灸、艾枕及保健洗护用品等，产销两旺。“一连5个多月都是开足马力生产，既助力了抗击疫情，又带动了集体经济发展。”申宝献挑起眉毛，露出自豪之情。

如今，在黄河岸边的沟沟峁峁之上，漫山遍野的艾草迎风而立，改善了黄河边的生态，山乡群众也借此闯出了脱贫路。乡亲们都说，野艾草也有春天……（记者 白云飞 通讯员 郑占波）