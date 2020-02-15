更宽视野，自信舒展国际范儿——一谈办好中原国际文化旅游产业博览会

文旅中原，融通世界。第三届中原国际文化旅游产业博览会即将盛装亮相，30多个国家和地区150多家参展商共赴“中原之约”，印尼的咖啡、立陶宛的琥珀、澳大利亚的药妆等商品充满异域风情，首次设立的德国、泰国双主宾国模式更是备受期待，洛阳人足不出城便可体验“海淘世界”的惬意。疫情挡不住“国际范儿”与“中国风”“河洛味儿”的相遇，成为本届“3.0版”博览会的一大看点，彰显出洛阳加快建设文化旅游强市的国际视野。

文旅中原，融通世界。

第三届中原国际文化旅游产业博览会即将盛装亮相，30多个国家和地区150多家参展商共赴“中原之约”，印尼的咖啡、立陶宛的琥珀、澳大利亚的药妆等商品充满异域风情，首次设立的德国、泰国双主宾国模式更是备受期待，洛阳人足不出城便可体验“海淘世界”的惬意。疫情挡不住“国际范儿”与“中国风”“河洛味儿”的相遇，成为本届“3.0版”博览会的一大看点，彰显出洛阳加快建设文化旅游强市的国际视野。

文化旅游天生就是开放型、国际化产业。市委书记李亚指出，只有用国际化标准去打造，才能真正做大做强做优，这也理应成为文旅博览会的“办会指南”。走进“说走就走”的大众旅游时代，当文旅产业发展进入提质增效新阶段，当洛阳强化历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，迫切需要用好节会这个窗口平台，在“走出去、请进来”中对标先进、紧跟潮流，用国际视野、国际标准来整合国际级的旅游要素、国际性的旅游产品，助力打造国际化文化地标、叫响国际化文旅品牌，在“让洛阳走向世界”中“让世界重回洛阳”。

事实上，文旅博览会一出生就有国际范儿。首届文旅博览会出手不凡，吸引了不少“一带一路”沿线国家参展，促进了中原地区和世界各地文旅商品的交流。第二届文旅博览会不断扩大“朋友圈”，其中28个国家和地区的采购商与中原百余家文化旅游企业现场达成采购合作协议金额达4.7亿美元，奏响了文明互鉴、资源共享、优势互补的协奏曲。但也要看到，办好国际性行业盛会，不是一蹴而就的，推进洛阳文化旅游产业向国际品质、国际标准迈进更需厚积薄发。特别是今年受疫情冲击，洛阳坚持办会殊为不易，在走向世界的国际化道路上，尤须展现出更加非凡的睿智和坚定的自信。

国际范儿，绝非一句“高大上”的口号，而是一次“接地气”的出发。只有海纳百川、兼容并蓄，在创意、技术、资本、人才的聚集和碰撞中，不断催生新业态新模式新动能，才能攀上文化旅游产业的国际高地。作为2020年服贸会的重点活动之一，以“文化融合创新发展”为主题的第七届北京市文化融合发展项目合作推介会，80多个项目现场签约，签约总额超过600亿元，落地一批新技术新业态新模式，为北京文旅产业发展注入新动能。“栽下梧桐树，引来金凤凰。”北京经验启示我们，把文旅盛会办出国际范儿，不仅能与国内外文旅产业最新的设计、技术和产品“面对面”，而且会“实打实”招来大资本、好创意、优项目，必须久久为功努力办好。

“世界那么大，我想去看看。”置身文旅融合千帆竞发新时代，让我们唱响“国际歌”，舒展国际范儿，突出国际化、市场化、专业化、产业化，打造更加开放包容、创意创新、交流互鉴的国际性文旅盛会，为全省乃至全国搭建文化旅游产业展示、交流、交易的综合平台，朝着“世界期待的那个洛阳”阔步前行！（洛平）