文化为魂彰特色——论以沟域经济为抓手推进农业高质量发展

沟域经济的欣欣向荣，离不开优秀文化的丰厚滋养。坚持文化为魂，着力厚植特色文化优势，是全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会给出的方向路径。市委书记李亚强调，要坚持保护固态、传承活态、发展业态，加强沟域历史文化资源的保护传承利用，更好地将文化资源优势转化为发展优势，将沟域打造成留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风的重要载体。

沟域经济的欣欣向荣，离不开优秀文化的丰厚滋养。

坚持文化为魂，着力厚植特色文化优势，是全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会给出的方向路径。市委书记李亚强调，要坚持保护固态、传承活态、发展业态，加强沟域历史文化资源的保护传承利用，更好地将文化资源优势转化为发展优势，将沟域打造成留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风的重要载体。

河洛乡野，文脉璀璨，厚重的历史文化是洛阳发展沟域经济的宝贵财富。在推崇“景观之上是生活”的当下，人们在乡村旅途中已不满足于爬山、尝果、吃饭的“感官需求”，而更在乎追寻内心深处的“精神原乡”，体验那份浸润人心的“乡情乡愁”。作为黄河滋养的千年古都，我们坚持文化为魂发展沟域经济，就是守好老祖宗留给我们的宝贵遗产，实现文化的创造性转化和创新性发展。这不仅是推进农业高质量发展的扬长之举，更是在保护和弘扬黄河文化、推动文化繁荣兴盛上的应有担当和作为。

近年，我市以优秀特色文化铸魂沟域经济，促进文旅、农旅融合发展，传承文化根脉、丰富产业业态、拉长产业链条。从伊滨倒盏民俗村挖掘明代大迁徙村落文化，叫响民俗旅游文化品牌；到孟津卫坡村着力打造集古民居建筑文化、窑洞文化等于一体的文化旅游区，受到游客青睐；再到洛宁三彩陶艺小镇将三彩艺术与自然风光有机结合，形成独特韵味……山还是那座山，弯还是那道弯，河也还是那条河，但以活态文化去经营沟域经济，占领人们心中情感领地，老山窝里就会发现金窝银窝，荒山沟内就可能流金淌银。

应当看到，当前我市沟域经济发展还面临特色不够鲜明等问题，有的干部仍习惯于按老观念老套路出牌，对优秀特色文化的认识不够、挖掘不够、转化不够，导致一些地方有景无文、有形无神，少了文化的滋润，缺了传统的乡愁，难以焕发持久生命力。发展沟域经济不是一哄而上，更不是一刀切、单打一，必须因地制宜，充分挖掘优秀传统文化、地域文化，才能告别“千沟一面”的枯燥叙事，塑造“人无我有”的独特气质，有“颜值”更有“内涵”，要“面子”更要“里子”，更好推动乡村富起来、美起来、强起来。

坚持文化为魂，着力厚植特色文化优势，就要抓好系统保护，摸清沟域历史文化资源底数，既注重保护物质文化遗产，又注重挖掘和保护非物质文化遗产，延续沟域文化根脉；就要抓好传承弘扬，因地制宜建设乡愁博物馆、民俗馆等，开展丰富多样的优秀乡土文化、民俗文化活动，把独具特色的文化元素融入沟域村庄建设和环境整治，更好彰显文化底蕴；就要抓好文旅融合，探索将地域相近的沟域文旅景点串联起来，提升沟域文旅发展整体性，叫响沟域文旅品牌，培育文旅消费热点。

如画美景看不尽，动人风情赏不完。大步行走在富有洛阳特色的乡村振兴之路上，在“沟域”耕耘“文化庄稼”，给“经济”插上“文化翅膀”，等待我们的将是农业高质量发展的葳蕤盛开！（洛平）