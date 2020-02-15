洛阳多措并举促进建筑业高质量发展 确保产值年均增幅10%以上

昨日召开的全市建筑业高质量发展大会，下发了《洛阳市人民政府关于进一步促进建筑业高质量发展的实施意见》(简称《意见》)，对我市建筑业转型提质、做优做强提出明确的指标要求，同时也出台了一系列推动产业发展的支持政策。

昨日召开的全市建筑业高质量发展大会，下发了《洛阳市人民政府关于进一步促进建筑业高质量发展的实施意见》(简称《意见》)，对我市建筑业转型提质、做优做强提出明确的指标要求，同时也出台了一系列推动产业发展的支持政策。

按照市委市政府要求，我市建筑业发展将围绕实现建筑业产值年均增幅10%以上，建筑业增加值对地区生产总值贡献率10%以上的“双十”目标聚力发力，到2025年年底，全市建筑业总产值在2000亿元以上，全市施工总承包特级企业达10家，年产值100亿元以上企业达5家，年产值50亿元至100亿元的企业达10家。

产业升级：鼓励域外建筑企业来洛发展

按照要求，我市将大力发展总部经济。域外大型建筑企业将总部迁入我市的，将优先满足企业用地、融资、人才保障等方面需求。域外特级、一级总承包资质企业迁入我市或在洛设立二级总承包以上独立法人子公司，将给予奖励。

我市还将积极探索推行工程总承包和全过程工程咨询服务。今后，各级政府投资或主导的房屋建筑和市政工程、装配式建筑，原则上实行工程总承包和全过程工程咨询服务。同时，支持大型设计、施工和部品部件生产企业向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包转型。

我市还将引导支持建筑企业由“建筑承包商”逐渐向“城市运营商”转型升级。支持企业在立足施工总承包主业的同时，不断拉长拓宽产业链，逐步向上下游、左右链延伸。

在装配式建筑发展方面，支持鼓励做大做强汝阳县装配式建筑产业园区，重点建设装配式建筑部品部件生产基地，园区可同时享受我市工业园区优惠政策。

企业做强：培育1至2家优选市政企业集团

我市将积极培育本地化龙头骨干企业，引导和鼓励企业通过兼并重组、股权置换等方式组建大型企业集团，打造“航母”级企业或企业联合体；鼓励地方国资与特级建筑企业进行合作，成立混合所有制建筑企业或进行股权改革，依申请赋予该企业施工总承包二级资质；鼓励本地市政企业与具有市政特级资质的外地企业在洛组成企业集团，培育1至2家具有品牌影响力的优选市政企业集团。

今后，凡我市各级政府投资建设的工程项目，都将积极鼓励本地建筑业企业参与投标、承接工程。

我市将支持本地建筑企业“走出去”开拓国内国际市场，定期组织本地建筑企业到域外开展建筑企业推介活动。

环境优化：支持建立建筑业供应链金融平台

在营商环境方面，我市也将采取一系列举措，为建筑企业发展创造好环境。

《意见》提出，我市将加大金融服务支持力度，通过召开融资洽谈会、发布融资需求等为建筑业提供精准化的融资服务，引导金融机构加大信贷支持力度，支持建立建筑业供应链金融平台。

在减轻企业负担方面，将全面实行建筑企业以银行保函、保证保险和担保保函的形式提交投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金。

我市还将大力推进信用等级差别化管理，构建以信用为基础的新型监管机制，建立红黑名单制度，推行信用评价与行政审批、招标投标、监督抽查、评优评先、工程担保等相关联。（记者 李东慧 通讯员 高江鹏 庞书英）