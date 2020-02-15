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2020年央视中秋晚会在洛举办的消息令身在异乡的洛阳人欢欣鼓舞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-10 08:24

　　连日来，2020年央视中秋晚会在洛阳举办的喜讯传遍大江南北，令不少身在异乡的洛阳人欢欣鼓舞。他们在为家乡发展取得的成就深感骄傲的同时，也期待通过2020年央视中秋晚会的助推，洛阳能加速腾飞。

　　“振奋人心！”昨日，青岛市洛阳商会会长、洛阳市招商引资工作青岛联络处主任杨伟松在接受电话采访时说，2020年央视中秋晚会在洛阳举办的消息受到很大关注，身边不少青岛人向他表示祝贺。他期待洛阳借此契机积极向外推介、展示城市发展成就，带动城市形象提升，这将对洛阳招商引资工作起到促进作用。

　　在意大利佛罗伦萨从事艺术创意与教育工作的洛阳人武迪华表示，海外华人一直都非常重视中秋节这个团聚的节日。“作为漂泊异乡的洛阳人，中秋节时可以通过央视中文国际频道看到洛阳今日的风采，并将河洛文化介绍给外国友人，我感到非常自豪。”她期待洛阳多举办一些大型的国际活动，让这座魅力四射的城市走向世界舞台。

　　“这将是一个好的开始。”在北京发展的洛阳籍导演李恰认为，洛阳能够承办2020年央视中秋晚会，是洛阳本土文化输出的大好机会。2020年央视中秋晚会作为国家级文化盛宴，能为洛阳带来什么、后续将会促成哪些合作，都是值得深入思考的问题。他期待家乡洛阳能通过央视的平台将城市特色和核心竞争力传播出去，以此吸引更多企业、人才、资金集聚洛阳，让城市发展更有朝气、更有活力。

　　73岁的美国人瑞克是一名洛阳女婿，自从2006年第一次来到洛阳，他就喜欢上了这座美丽的城市。“中秋节是中国的一个重要节日，2020年央视中秋晚会落户洛阳对洛阳来说可谓真正的荣誉！”身在美国的瑞克表示，他在洛阳度过了很多个中秋节，十分期待今年通过央视中文国际频道看到中秋节当晚应天门的盛况。(记者 李冰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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