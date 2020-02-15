涨知识！国家药品集中采购和使用政策解读来啦！

什么是国家组织药品集中采购？国家组织药品集中采购的目的是什么? “国家组织药品集中采购和使用试点”有哪几个城市，基本情况怎么样？近日，第三批国家组织药品集中采购产生拟中选结果，引起不少市民关注。今日，洛阳网记者走访洛阳市医疗保障局，就相关热点问题咨询该局相关负责人，为网友“涨知识”。

什么是国家组织药品集中采购？

国家组织药品集中采购是按照“国家组织、联盟采购、平台操作”的总体思路，以联盟地区公立医院为集中采购主体，采取带量采购、量价挂钩、以量换价的方式，与药品生产企业进行谈判，达到降低药品价格，减轻患者医药费用负担的目的。

国家组织药品集中采购的目的是什么?

国家组织药品集中采购是对既往药品集中采购制度的重大改革，目的是让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品，通过带量采购，以量换价，减轻患者负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平。

“国家组织药品集中采购和使用试点”有哪几个城市，基本情况怎么样？

2018年11月，中央深改委第五次会议审议通过《国家组织药品集中采购试点方案》，选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市(即“4+7”城市)开展国家药品集中采购和使用试点。具体做法是由上述城市的公立医疗机构组成采购联盟，给出一定比例的市场份额进行联合采购，以量换价，其目的是为了让人民群众以比较低廉的价格用上质量好的药品。(记者郭瑛)