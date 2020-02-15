洛阳启动“创新赋能装备制造业高质量发展高级研修项目”

昨日，记者从清洛基地获悉，由省人社厅主办、市人社局和清洛基地清研学院联合承办的“创新赋能装备制造业高质量发展高级研修项目”近日启动，共有来自全省工信、科技、教育、规划等行业的60余名学员来洛参与。

昨日，记者从清洛基地获悉，由省人社厅主办、市人社局和清洛基地清研学院联合承办的“创新赋能装备制造业高质量发展高级研修项目”近日启动，共有来自全省工信、科技、教育、规划等行业的60余名学员来洛参与。

该项目针对装备制造业高质量发展和人才培养的迫切需求，依托我市雄厚的工业基础优势、清洛基地的技术储备和专家资源，邀请大型集团首席顾问、清洛基地特聘讲师、清华大学博士等，就装备制造业创新发展趋势解读、工业互联网赋能装备制造业高质量发展、精益生产助力企业提质发展等课题进行授课，旨在为全省装备制造业高质量发展的人才储备奠定坚实基础。

为推进区域联动发展，促进产业交流，助力打造洛阳都市圈，该项目还特设智能制造示范企业现场调研、交流讨论环节。(记者 陈曦 通讯员 高亚恒)