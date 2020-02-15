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从“有名有实”到“有力有为”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:19

　　在洛河南堤，徒步一个多小时巡河5公里多；每到一处，都对排污口整治工作进展刨根问底；返程时，发现水质问题当即停车察看并交办整改……日前，市委书记李亚深入伊洛河部分河段巡河调研。他指出，“一个排污口、一堆垃圾看似小事，实则都是‘国之大者’”，要用脚步丈量对党忠诚，真正把河长制落到实处，让伊洛河碧水长流。一言一行，耐人寻味！

　　治水兴水，是生态文明建设发力的关键。作为党的一项重大制度创新，河长制湖长制的全面建立，就是让祖国大地上的每条河流、每个湖泊，都有人管、管得好，还百姓清水绿岸、鱼翔浅底。就在上月中旬，李亚主持召开市委常委会会议，对黄河流域水生态治理工作再部署，明确指出要严格责任落实，推动河长制湖长制从“有名有实”走向“有力有为”。时隔半个多月，这次一线巡河又加以重申，传递的信号和导向不言而喻。

　　应该看到，随着河长制湖长制的深入实施，“河里的事河长办，湖里的水湖长管”已成社会共识，在各地推进河湖治理的火热实践中，各级河长湖长发挥着中流砥柱的作用。然而，现实中仍不乏河长湖长责任担当缺失，“只挂名不出征，只出工不出力”，导致制度悬空、成效打折。推动河长制湖长制从“有名有实”到“有力有为”，实质就是要强化履职担当，真正做到定期巡、经常盯、从严管、督到位，变“要我干”为“我要干”，变“干过了”为“干好了”，成为建设造福人民的幸福河湖的“硬核力量”。

　　近年，洛阳持续推进“四河三渠”综合治理，全面掀起新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，一幅“水清、岸绿、路畅、惠民”的美丽画卷跃然眼前，这离不开广大河长湖长的倾力付出。放眼当下，黄河流域生态保护和高质量发展战略加快实施，污染防治攻坚战迎来决胜阶段，洛阳作为黄河流域标志性城市，做好水生态治理工作意义重大、责任重大。这就需要河长湖长深入一线、吹糠见米，在统筹推进截污治污、引水补源、河道治理、游园湿地建设、沿河棚改、路网建设等方面展现更大作为，确保“一河清水入黄河”。

　　“家住绿岸旁，城在碧水间”，这样的人水和谐图景，人人向往。让我们坚持守水有责、守水负责、守水尽责，扎实做好黄河流域水生态治理，全面发力“四河五渠”治理新格局，以“有力有为”的新作为，展现“治水兴水”的新担当！(张庆旭)
[ 责任编辑：崔利利]
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