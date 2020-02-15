洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

生态为先铺底色——论以沟域经济为抓手推进农业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:16

　　不负绿水青山，方得金山银山。

　　良好生态环境是沟域经济赖以发展的基础，我们打造沟域经济带，也是在建设沟域生态带。市委书记李亚在全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会上强调，要坚持生态为先，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进，着力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大。

　　“农村最大优势和宝贵财富”“乡村振兴的关键”……这些生动表达，点明了生态环境之于乡村的价值意义。农业要强、农村要美、农民要富，生态环境绝非“点缀”，而是“刚需”。我们发展沟域经济，就是要走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路，让生活在沟域里的乡亲都挑上“金扁担”。这根“金扁担”，一头连着“金山银山”，一头连着“绿水青山”，如果只顾金山银山，忽视绿水青山，“希望的田野”就难以成为“美好的家园”。

　　去年9月，习近平总书记对黄河流域生态保护和高质量发展作出战略部署，并针对黄河“体弱多病”的问题，指出“表象在黄河、根子在流域”，开出了“要在保护、重在治理”的良方。作为黄河流域重要节点城市，洛阳市域面积81.8%属于黄河流域，绝大部分沟域也属于黄河流域。这意味着，在推进沟域经济发展上，我们必须把“生态保护”摆在第一位，把绿水青山守护好，让绿色成为沟域最动人的色彩，以“小沟域支撑大流域”的实际行动，写下洛阳大抓沿黄生态保护治理生动注脚。

　　放眼河洛山乡，深居秀美沟域的栾川县仓房村，“护”风景、“卖”风景，赢来脱贫致富的“好钱景”；藏身山林之间的嵩县三合村，靠着山清水秀的好生态，打造“手绘小镇”、发展“写生经济”，绘出美好新生活；位居黄河岸边的新安县正村镇，于荒山土坡上掀起生态林、经济林、观赏林种植浪潮，打造富有田园诗意的生态综合体，引人争相前往……实践证明，沟域经济的吸引力往往源于生态环境的吸引力，没有绿色打底，沟域经济就没有生命力！

　　好山水引来高人气，好生态聚起旺财气。擦亮沟域生态底色，需要我们持续做好“绿”的文章，围绕森林覆盖面积和林果种植面积双增目标，大力推进国土绿化提速提质行动，多造林、护好林；做好“水”的文章，落实好水土保持措施，抓好河道治理、污水处理，推动用水方式由粗放向集约转变，着力兴水活水；做好“产”的文章，依据沟域内生态承载能力，坚持用绿色理念引领沟域产业发展，大力发展循环经济、绿色经济。

　　绿水青山既是自然财富又是经济财富，护好绿水青山，就能源源不断带来金山银山。坚持生态优先、绿色发展，切实保护好沟域的一山一水、一花一草，我们定能以“山更青、水更绿”的生态美景，换来“业更兴、民更富”的发展盛景！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扮靓洛阳龙门站 迎接河洛文化旅游节
  • 应天门南广场新增两个停车场
  • 央视秋晚落户洛阳，她的文化特色你了...
  • 招才引智洛阳专场活动明日开幕 天下英...
  • 李亚在督导检查文明城市创建提升工作...
  • 洛宁县毛原村引进种植鲜食烟薯 群众...
  • 洛阳石化新建系列重要装置一次投料开...
  • 阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正...
  • 回家了！洛阳8名支援新疆医疗队队员凯旋
  • 孟津县东地村发展软籽石榴 助农增产增收
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月7日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    扮靓洛阳龙门站 迎接河...
    洛宁县毛原村引进种植...
    孟津县东地村发展软籽...
    应天门南广场新增两个...
    精彩热帖

    洛邑古城

    晨舞

    灰鹭

    美丽格桑花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605