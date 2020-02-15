生态为先铺底色——论以沟域经济为抓手推进农业高质量发展

不负绿水青山，方得金山银山。良好生态环境是沟域经济赖以发展的基础，我们打造沟域经济带，也是在建设沟域生态带。市委书记李亚在全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会上强调，要坚持生态为先，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进，着力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大。

不负绿水青山，方得金山银山。

良好生态环境是沟域经济赖以发展的基础，我们打造沟域经济带，也是在建设沟域生态带。市委书记李亚在全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会上强调，要坚持生态为先，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进，着力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大。

“农村最大优势和宝贵财富”“乡村振兴的关键”……这些生动表达，点明了生态环境之于乡村的价值意义。农业要强、农村要美、农民要富，生态环境绝非“点缀”，而是“刚需”。我们发展沟域经济，就是要走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路，让生活在沟域里的乡亲都挑上“金扁担”。这根“金扁担”，一头连着“金山银山”，一头连着“绿水青山”，如果只顾金山银山，忽视绿水青山，“希望的田野”就难以成为“美好的家园”。

去年9月，习近平总书记对黄河流域生态保护和高质量发展作出战略部署，并针对黄河“体弱多病”的问题，指出“表象在黄河、根子在流域”，开出了“要在保护、重在治理”的良方。作为黄河流域重要节点城市，洛阳市域面积81.8%属于黄河流域，绝大部分沟域也属于黄河流域。这意味着，在推进沟域经济发展上，我们必须把“生态保护”摆在第一位，把绿水青山守护好，让绿色成为沟域最动人的色彩，以“小沟域支撑大流域”的实际行动，写下洛阳大抓沿黄生态保护治理生动注脚。

放眼河洛山乡，深居秀美沟域的栾川县仓房村，“护”风景、“卖”风景，赢来脱贫致富的“好钱景”；藏身山林之间的嵩县三合村，靠着山清水秀的好生态，打造“手绘小镇”、发展“写生经济”，绘出美好新生活；位居黄河岸边的新安县正村镇，于荒山土坡上掀起生态林、经济林、观赏林种植浪潮，打造富有田园诗意的生态综合体，引人争相前往……实践证明，沟域经济的吸引力往往源于生态环境的吸引力，没有绿色打底，沟域经济就没有生命力！

好山水引来高人气，好生态聚起旺财气。擦亮沟域生态底色，需要我们持续做好“绿”的文章，围绕森林覆盖面积和林果种植面积双增目标，大力推进国土绿化提速提质行动，多造林、护好林；做好“水”的文章，落实好水土保持措施，抓好河道治理、污水处理，推动用水方式由粗放向集约转变，着力兴水活水；做好“产”的文章，依据沟域内生态承载能力，坚持用绿色理念引领沟域产业发展，大力发展循环经济、绿色经济。

绿水青山既是自然财富又是经济财富，护好绿水青山，就能源源不断带来金山银山。坚持生态优先、绿色发展，切实保护好沟域的一山一水、一花一草，我们定能以“山更青、水更绿”的生态美景，换来“业更兴、民更富”的发展盛景！（洛平）