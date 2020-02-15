洛阳市民政局开展“社会组织牵手困境儿童关爱行动”

昨日，记者从市民政局了解到，为了更好地关爱困境儿童，发挥社会组织在打赢脱贫攻坚战中的重要作用，市民政局开展“社会组织牵手困境儿童关爱行动”。

昨日，记者从市民政局了解到，为了更好地关爱困境儿童，发挥社会组织在打赢脱贫攻坚战中的重要作用，市民政局开展“社会组织牵手困境儿童关爱行动”。

市民政局儿童福利科负责人介绍，目前我市共有177万余名儿童，其中困境儿童8000多名，这些孩子中有不少是因贫致困、因残致困，还有一些是因缺少父母监护或监护不当造成临时性生活困难。

在这8000多名困境儿童中，民政系统已筛选出400多名家庭特别困难的儿童，作为第一批向社会招募爱心人士、社会团体资助的对象。这些孩子分别是贫困家庭儿童、自身困境儿童、临时困境儿童，其中有很多人的父母死亡、失联或者病残，但这些孩子又无法享受国家规定的儿童福利基本生活保障政策，只能靠年迈的爷爷、奶奶抚养，生活艰难，因此在基本生活、就医、就学等各方面急需得到社会的关爱帮扶，保证其健康成长。

爱心社会组织关爱困境儿童的形式，可以采取一对一、一对多、多对一、多对多的结对帮扶(也可以帮扶一个村或社区儿童)及监督政府部门各项救助保障政策落实情况。具体的关爱形式可以帮教助学，即社会组织为困境儿童联系良好的教育资源，帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学业，同时可以进行成长教育、心灵关怀、医疗帮扶、扶贫帮困、优化环境等多个方面。

有意向的爱心社会组织可以发邮件至市民政局儿童福利科邮箱lyetflk@126.com或拨打电话0379-63230858。（记者 李砺瑾 通讯员 李建超 杨志强）