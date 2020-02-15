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9月9日，洛阳将再次迎来一次人才集聚的盛会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-03 18:35

　　洛报融媒记者今日从市人力资源和社会保障局获悉，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场方案确定。

　　9月9日起，我市将举办8场活动，促进人才项目合作对接，吸引一批高层次人才，集聚一批青年人才，为洛阳转型发展、高质量发展提供有力的人才保障和智力支撑。

　　一、主会场活动(开幕式)

　　“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会

　　活动主题：才聚河洛

　　时间：9月9日(星期三)上午9：00—10：00

　　主要内容：现场将发布《河洛英才计划(2020—2025年)》，并进行招才引智和招商引资项目的签约。

　　二、分会场活动

　　高层次人才项目成果展

　　活动主题：凝创新人才，聚洛阳智慧

　　时间：9月9日(星期三)全天

　　主要内容：依托我市近年引进的高层次人才团队和新型研发机构取得的科技成果，围绕智能装备制造、生物医药、新材料、电子信息和新能源等产业，重点展示一批拟推广应用转化的核心技术及项目成果，邀请相关企业负责人、投资机构现场对接、洽谈，促成科研成果转化落地，推动创新驱动和产业转型升级。

　　“建设国际人文交往中心”专场活动

　　活动主题：才聚河洛，智享文旅

　　时间：9月9日(星期三)下午

　　主要内容：拟邀请国内知名专家围绕打造国际人文交往中心、建设国际文化旅游名城、城市品牌营销等方面进行演讲，并组织项目签约。

　　全国重要交通综合枢纽城市建设高端论坛

　　活动主题：交通，让生活更加美好

　　时间：9月9日(星期三)下午

　　主要内容：举办“建设全国重要交通综合枢纽城市”高端论坛，在宣传推介洛阳的同时，邀请专家围绕如何建设全国重要交通综合枢纽、助力中原城市群副中心城市建设等内容进行主题演讲和讨论。梳理我市重大交通建设项目，对谋划的交通项目进行深入磋商，确定的重大项目与合作单位进行现场签约。

　　“建设全国先进制造业基地”专场活动

　　活动主题：建设全国先进制造业基地高端论坛

　　时间：9月9日(星期三)下午

　　主要内容：围绕“建设全国先进制造业基地”进行推介，开展装备制造等重点制造业领域项目对接会，签约一批重点合作项目。

　　“建设区域经济中心”专场活动

　　活动主题：联动赋能，助力建设区域经济中心

　　时间：9月10日(星期四)上午

　　主要内容：对洛阳建设区域经济中心进行情况介绍，邀请专家以《打造高质量发展模式建设洛阳区域经济》《全球视野下的洛阳都市圈规划建设》《区域经济协作——洛阳产业规划展望》为题进行主题报告，并举行圆桌论坛。

　　洛阳市招才引智招商引资项目推介洽谈会

　　活动主题：以大开放形成大格局，以大格局带动大发展

　　时间：9月10日(星期四)上午

　　主要内容：发布洛阳自贸区与综保区政策，进行项目签约。众创集团外贸综合服务平台、东方红陆港中心、中欧科创园、土库科技等部分开放平台、企业将推介人才(项目)招引政策，发布重点人才(项目)需求。

　　三、全国大中城市联合招聘高校毕业生巡回洛阳站

　　活动主题：城市联动，精准引才

　　时间：9月26日(星期六)全天

　　主要内容：开展线上线下精准对接，为高校毕业生求职择业和用人单位招聘人才提供便捷、精准、高效的服务。线上依托省招才引智官网、“才聚河洛”微信小程序有重点、分专题、系列化开展线上招才引智活动，线下将组织我市重点产业、省内外800家以上优质用人单位参加现场招聘活动。当天，我市相关部门还将开展多种形式的政策宣传和就业创业服务活动。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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