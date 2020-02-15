真抓实做 实干实效 ——论全力以赴打好脱贫攻坚总攻战

围绕树牢真抓实做、实干实效的作风导向，全市脱贫攻坚总攻动员会再加压、再鼓劲、再聚力，号召全市上下发起“最后的总攻”。市委书记李亚强调，要始终保持一股干劲拼劲韧劲，克服“三种心态”，强化“三种精神”，持续强化落实力执行力穿透力，以硬作风打好总攻战。

打赢脱贫攻坚战，必须实打实、硬碰硬。

围绕树牢真抓实做、实干实效的作风导向，全市脱贫攻坚总攻动员会再加压、再鼓劲、再聚力，号召全市上下发起“最后的总攻”。市委书记李亚强调，要始终保持一股干劲拼劲韧劲，克服“三种心态”，强化“三种精神”，持续强化落实力执行力穿透力，以硬作风打好总攻战。

脱贫攻坚战，战的是贫困，考的是作风。正如习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调的，脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。收官之年，决胜之战，脱贫攻坚进入最后“读秒”阶段，打赢这场硬仗没有任何退路和弹性，尤须进一步把铁的作风立起来，把干的劲头鼓起来，在最后关头再猛击一掌，以作风大改进决胜脱贫总攻战。

今年以来，我们结合开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动，克服“自满”心态、强化进取精神，克服“等靠”心态、强化拼抢精神，克服“安逸”心态、强化攻坚精神，上下一心、合力攻坚。从组织劳务输出、项目分包督导，到沟域经济创造豫西山区生态经济发展新模式，再到创新开发智慧扶贫信息系统，在脱贫主战场，一大批党员干部脚下沾满泥土，心中沉淀真情，用自己的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。脱贫攻坚取得的扎实成效充分证明，只要作风“硬”、抓得“严”，我们就能做得“实”、走在“前”，迈向全面胜利的脚步就更加坚实有力。

勇攀高峰，最吃劲的是登顶时刻；接力奔跑，最关键的是最后冲刺。要清醒看到，在脱贫攻坚工作中还存在不少问题。问题表现在工作层面，根子还在思想、能力和作风上。逆转麻痹、厌战、松懈的思想滑坡，提升对新事物新政策新方法运用的能力水平，克服形式主义官僚主义的工作作风，把问题偏差解决到位，把短板弱项及时补上，全市脱贫攻坚工作才能质量高、成色足、可持续，经得起实践和历史检验。

以硬作风打好总攻战，就要重持续，克服松懈思想，进一步压实责任、健全机制、强化保障，向先进学、向高处盯，实现高质量；要抓具体，反对形式主义，坚持高标准严要求，既要注重为基层减负，又要强化基层落实力执行力，在机关、基层双向发力中实现减负增效；要提能力，防止劳而无功，提升政策落实能力、学习创新能力、市场运作能力，有力助推群众增收；要树导向，激励担当作为，健全脱贫攻坚考核评价和激励奖惩机制，更好凝聚起打好总攻战的强大正能量。

“其作始也简，其将毕也必巨。”让我们慎终如始、全力冲刺，以硬作风打赢这场硬仗，高质量夺取脱贫攻坚全面胜利，不折不扣兑现向党和人民立下的“军令状”！(洛平)