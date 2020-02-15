洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

真抓实做 实干实效 ——论全力以赴打好脱贫攻坚总攻战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:13

　　打赢脱贫攻坚战，必须实打实、硬碰硬。

　　围绕树牢真抓实做、实干实效的作风导向，全市脱贫攻坚总攻动员会再加压、再鼓劲、再聚力，号召全市上下发起“最后的总攻”。市委书记李亚强调，要始终保持一股干劲拼劲韧劲，克服“三种心态”，强化“三种精神”，持续强化落实力执行力穿透力，以硬作风打好总攻战。

　　脱贫攻坚战，战的是贫困，考的是作风。正如习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调的，脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。收官之年，决胜之战，脱贫攻坚进入最后“读秒”阶段，打赢这场硬仗没有任何退路和弹性，尤须进一步把铁的作风立起来，把干的劲头鼓起来，在最后关头再猛击一掌，以作风大改进决胜脱贫总攻战。

　　今年以来，我们结合开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动，克服“自满”心态、强化进取精神，克服“等靠”心态、强化拼抢精神，克服“安逸”心态、强化攻坚精神，上下一心、合力攻坚。从组织劳务输出、项目分包督导，到沟域经济创造豫西山区生态经济发展新模式，再到创新开发智慧扶贫信息系统，在脱贫主战场，一大批党员干部脚下沾满泥土，心中沉淀真情，用自己的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。脱贫攻坚取得的扎实成效充分证明，只要作风“硬”、抓得“严”，我们就能做得“实”、走在“前”，迈向全面胜利的脚步就更加坚实有力。

　　勇攀高峰，最吃劲的是登顶时刻；接力奔跑，最关键的是最后冲刺。要清醒看到，在脱贫攻坚工作中还存在不少问题。问题表现在工作层面，根子还在思想、能力和作风上。逆转麻痹、厌战、松懈的思想滑坡，提升对新事物新政策新方法运用的能力水平，克服形式主义官僚主义的工作作风，把问题偏差解决到位，把短板弱项及时补上，全市脱贫攻坚工作才能质量高、成色足、可持续，经得起实践和历史检验。

　　以硬作风打好总攻战，就要重持续，克服松懈思想，进一步压实责任、健全机制、强化保障，向先进学、向高处盯，实现高质量；要抓具体，反对形式主义，坚持高标准严要求，既要注重为基层减负，又要强化基层落实力执行力，在机关、基层双向发力中实现减负增效；要提能力，防止劳而无功，提升政策落实能力、学习创新能力、市场运作能力，有力助推群众增收；要树导向，激励担当作为，健全脱贫攻坚考核评价和激励奖惩机制，更好凝聚起打好总攻战的强大正能量。

　　“其作始也简，其将毕也必巨。”让我们慎终如始、全力冲刺，以硬作风打赢这场硬仗，高质量夺取脱贫攻坚全面胜利，不折不扣兑现向党和人民立下的“军令状”！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！滨河北路、丽新路部分路段将临...
  • 李亚会见中国电子信息产业集团客人
  • 李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导...
  • 涧西区新添一处笼式篮球场和足球场
  • 嵩县美丽乡村大王沟
  • 2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这...
  • 流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳...
  • 新安“引热入洛”主管网开始铺设
  • 洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1...
  • 洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月2日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    水天一色好风光 秋景“...
    扮靓文明城市 洛阳民建...
    洛宁县：拒绝餐饮浪费 ...
    新安“引热入洛”主管...
    精彩热帖

    洛河光影

    稳坐钓鱼台

    初拍兴洛湖

    古城祥云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605