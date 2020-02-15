有的放矢 精准精细 ——论全力以赴打好脱贫攻坚总攻战

站在决战决胜的冲刺时刻，全市脱贫攻坚总攻动员会通报问题不回避不遮掩，部署工作直指要害，动员全市上下紧盯时间节点，抓紧查漏补缺，突出问题整改，补齐短板强弱项。市委书记李亚强调，要强化有的放矢、精准精细的举措，始终把“精准”二字记在心头、抓在手上，坚持目标导向和问题导向相统一，确保见到实效。

脱贫攻坚，成败在于精准。

站在决战决胜的冲刺时刻，全市脱贫攻坚总攻动员会通报问题不回避不遮掩，部署工作直指要害，动员全市上下紧盯时间节点，抓紧查漏补缺，突出问题整改，补齐短板强弱项。市委书记李亚强调，要强化有的放矢、精准精细的举措，始终把“精准”二字记在心头、抓在手上，坚持目标导向和问题导向相统一，确保见到实效。

坚持精准扶贫、精准脱贫，是我们摆脱绝对贫困的制胜法宝。脱贫攻坚战打到这个时候，既要坚决完成剩余脱贫任务，也要着力巩固脱贫成果，确保赢得群众满意、真正经得起历史检验。还没脱贫摘帽的，要怎么扶、如何帮？已经脱贫的，该如何巩固、怎样“保质”？越到紧要关头，我们越需要找准症结、把准脉络，越需要尊重规律、精准施策。

今年以来，洛阳按照中央、省委部署要求，锚定目标、精准施策，上下一心、合力攻坚。从聚焦疫情应对，组织劳务输出、建立项目分包督导制度、实施消费扶贫“5+”模式和“五进”行动等，及时有效解决贫困群众务工难、带贫企业复工难、扶贫产品销售难、扶贫项目开工难等问题，

到聚焦重点攻坚，精准落实落细各项扶贫政策，发展沟域经济的做法在全省得到推广，再到聚焦成果巩固，创新开发智慧扶贫信息系统，有效防止返贫和新的致贫……这些，无一不是以目标引领、从问题出发，因地制宜找路子，精准把脉开方子，扭住重点难点持续发力，推动了脱贫攻坚取得明显成效。

必须看到，当脱贫攻坚进入最后的总攻时刻，我们还存在政策落实仍有偏差、成果巩固压力较大、信访问题依然突出、基层党建有待加强等问题。做到有的放矢、精准精细，既堵住扶贫工作中存在的“跑冒滴漏”，从根上铲除滋生贫穷的土壤，又走实走密最后的“针脚”，查漏补缺守护好来之不易的成果，才能真正让全市脱贫攻坚工作质量更高、成色更足、更可持续。

把“精准”贯穿始终，必须牢牢坚持问题导向、目标导向，着力促进群众增收，强化产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、金融扶贫；着力抓好基本保障，确保“应保尽保、应兜尽兜”；着力深化问题整改，以高质量整改促巩固、促提升；着力巩固脱贫成果，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接；着力确保群众满意，把工作做细做实、做到群众心坎上，让群众真满意、真买账、真认可。

精准精细，是一种工作方法，更是一种工作态度。让我们抓住最后的战机，抓得再紧一些、再实一些，工作再主动一些、细致一些，倒排任务工期逐项攻坚，瞄准短板弱项重点突破，全力以赴向脱贫攻坚发起总攻！(洛 平)