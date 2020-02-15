助力城市形象提升 洛阳这群老干部上街“找碴儿”

检查市容市貌、督查环境卫生、助力文明交通……在洛阳街头，活跃着一支由老干部们组成志愿者队伍，他们退而不休、没有报酬，时刻关注民生、了解民意，为全面提升洛阳全国文明城市创建水平贡献力量。他们就是洛阳市老干部督导团。

检查市容市貌、督查环境卫生、助力文明交通……在洛阳街头，活跃着一支由老干部们组成志愿者队伍，他们退而不休、没有报酬，时刻关注民生、了解民意，为全面提升洛阳全国文明城市创建水平贡献力量。他们就是洛阳市老干部督导团。

“一群老头儿成天上街‘找碴儿’，就是说我们。”9月1日，洛阳市老干部督导团常务副团长赵万欣介绍，目前，督导团共有成员75名，平均年龄71岁。

洛阳市老干部督导团成立于1992年。多年来，他们按照“围绕中心、关注民生、主动作为、干活不干扰、帮忙不添乱”的工作原则，参与到城市管理、矛盾调处等工作中，成为洛阳市全面提升全国文明城市创建水平的一支重要志愿服务力量。

“他们无私奉献，做起事来特别认真。”洛阳市创建办相关负责人表示，每周，督导团下设的6个分团都要分头对城市区的市容市貌、交通秩序、市场秩序、城市清洁等情况进行督导，并上报至总团，经过分析、归纳，形成直接呈送政府部门的督导周报。

在赵万欣桌上的一期期周报，凝结着督导团志愿者们的辛勤和汗水。“对于发现的问题，一定要持续关注，确保整改到位。”赵万欣说，洛阳市老干部督导团始终坚持问题导向、注重现场督查，今年以来已完成编写督导周报30多期，促进问题整改1100余件。

打铁还需自身硬。多年来，洛阳市老干部督导团始终将学习放在重要位置，每个周一的上午，他们要召集各分团负责人开会并集体学习。“学党中央的最新政策，学市委、市政府当前的中心工作，学法律知识……”赵万欣说，不学习法律，就不知道街头的广告宣传是否合法，督导就要出偏差。

近年，洛阳市老干部督导团先后荣获“全国老有所为先进集体”“全国‘四个100’最佳志愿服务组织”等荣誉称号。

“荣誉不仅仅是成绩，更代表着责任。”赵万欣表示，洛阳市老干部督导团将继续发挥余热，为我市全面提升全国文明城市创建水平和副中心城市建设贡献力量。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 田利锋 文/图）