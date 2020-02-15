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争做文明“驶者” ！洛阳出租车司机凝心聚力“创文”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-30 14:23

　　“的哥”娄建党以雷锋为榜样，20多年来义务接送老弱病残人士数千人次；“的哥”许治强送老人看急诊，主动免去车费；“的姐”李伟平拾金不昧，传递社会正能量……

　　作为城市窗口服务行业，穿梭在大街小巷的出租车如同一张城市名片，展示着城市形象，诠释着城市文明内涵，而出租车司机则是名副其实的城市“形象代言人”。

　　近年，洛阳市出租车司机的感人事迹层出不穷，他们用实际行动擦亮了洛阳这座文明城市的名片。今日，洛阳市道路运输服务中心相关负责人介绍，截至目前， 洛阳市共有出租企业17家，出租汽车4227辆，从业人员7000余人，年客运量达8765万人次。“近三年，洛阳市出租车行业涌现出来的好人好事近 6000人次。”该负责人说。

在唐宫路金谷路路口，出租车主动为行人让行

　　对于出租车这张城市名片，不同的人有不同的认知。游客通过这张城市名片留下对洛阳这座文明城市的第一印象，市民通过这张城市名片体会到了日益浓厚的文明氛围。

　　8月27日，市民李先生联系到记者，特意表扬出租车司机李伟平。一周前，于阿姨从天津来洛阳省亲，她在关林火车站打车前往儿子李先生的家中，下车后不慎将自己的双肩包落在出租车上。“我当时急得手足无措，包里有1万元现金和3张银行卡……”于阿姨说。

　　一边是于阿姨和家人心急万分，想通过公安部门监控尽快找到失物；另一边是“的姐”李伟平焦急寻找着失主，第一时间向公司报备。

　　经过“爱心接力”，于阿姨的双肩包失而复得，里面的现金分文未少。“洛阳出租车司机的文明素质很高，我常听周围人夸赞他们，没承想这次发生在自己身上。”于阿姨说，尤其是近几年，她明显感觉到洛阳出租车司机使用文明用语越来越规范，车内车外环境越来越整洁，服务越来越贴心。

　　对于乘客的赞许，李伟平显得很坦然：从业多年来，她和身边的同行一样，捡了东西如果可以马上联系到失主，就第一时间赶去归还；联系不到则向公司报备，履行自己的职责。

　　热心出租车司机无处不在。8月2日18时许，出租车司机许治强驾车路过永泰街龙瑞B区门口时，发现一名男子一脸焦急，背上的老人神情痛苦。

　　多年的职业经验让许治强意识到老人急需帮助，于是他急忙将车靠边停下，协助该男子将老人扶上车，飞快向医院驶去。

　　“遇到老弱病残等特殊乘客，我都会免费拉送；遇到外地乘客，我会主动当起导游推介洛阳。”许治强说，如今，广大出租车司机的热情越来越高涨，大家不分性别、不分年龄，积极争做城市文明的“驶者”，凝心聚力，为洛阳全国文明城市创建贡献力量。

在唐宫路金谷路路口，出租车主动为行人让行

　　“很多出租车司机做了好事不留名，他们早已将文明融入到日常工作和生活中。”洛阳市创建办相关负责人表示，近年，洛阳市从提高从业人员文明素质入手，着力提升该市出租车行业服务水平，得到市民和游客广泛好评。

　　如今，在洛阳街头行驶的一辆辆出租车上，车载LED屏循环播放着社会主义核心价值观、创建全国文明城市等方面的公益广告，进一步形成“创文”浓厚氛围。外观亮丽、内部洁净、服务优良的出租车已成为洛阳市一道靓丽的“文明风景线”。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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