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创建全国文明城市！洛阳交通运输系统举行千人誓师大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-30 14:14

　　创建全国文明城市，洛阳市交通运输系统齐动员！今日上午，洛阳市交通运输系统创建全国文明城市千人誓师大会在定鼎门遗址博物馆广场举行。

　　今年是第六届全国文明城市评选表彰之年，也是洛阳副中心城市建设发力之年。交通运输作为城市的重要窗口服务行业，在文明城市创建工作中责无旁贷。

　　近年来，洛阳出租车行业热心公益、播撒爱心，“雷锋车队”、“爱心车队”不断涌现，好人好事层出不穷，“爱心送考”已成城市名片。据统计，近三年来，洛阳出租汽车行业好人好事近6000件。洛阳启动新能源纯电动出租车更换工作后，300多辆新车辆陆续上路运营，成为洛阳城市的新风景线，按计划，明年年底，洛阳市区4227台出租车全部更换，目前此项工作推进顺利。另外，按照创建要求，洛阳市道路运输服务中心已检查车辆1561台次。城市客运方面，“情满旅途，温暖在旅途”等文明志愿服务让旅客满意出行、平安返乡，洛阳公交将持续打造“文明公交”。

　　记者在现场了解到，针对创建工作，洛阳交通运输系统将加大公益广告投放，营造浓厚创建氛围；开展客运市场专项整治，打击非法营运，加强抽检力度，对违规运营行为，严肃问责，依法依规严肃处理，对创建不达标的要警示约谈、停业整顿、吊销资格。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君婷 通讯员 李斌/文 张怡熙/图）

　　
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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