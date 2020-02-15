开展志愿服务 扮靓文明洛城

昨日下午，市文明办、市创建办牵头，会同市直有关部门，在全市各县(市)区开展以“扮靓洛城迎双节”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

昨日下午，市文明办、市创建办牵头，会同市直有关部门，在全市各县(市)区开展以“扮靓洛城迎双节”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

在行动中，全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等2.7万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车3527余台次，清洗主次干道280余条、背街小巷360余条，对1230个小区、30个城乡接合部、2234个村镇、36个农贸市场进行了集中清洁，共清运垃圾2410余吨。（记者 王子君 通讯员 庞晓磊 摄影报道）