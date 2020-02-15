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一抓到底 决战决胜——论全力以赴打好脱贫攻坚总攻战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-29 08:12

　　脱贫攻坚，迎来了最后冲刺的历史性时刻！

　　26日召开的全市脱贫攻坚总攻动员会，号召全市上下全力以赴打赢脱贫攻坚总攻战，高质量夺取脱贫攻坚全面胜利。市委书记李亚强调，要坚定一抓到底、决战决胜的信心决心，以敬畏之心、使命责任把这项“国之大者”的政治任务、民生工程、“军中之令”坚决彻底、不折不扣完成好，确保全市脱贫攻坚工作质量高、成色足、可持续，向党和人民交上一份优异答卷。

　　“小康”，是中国人民孜孜以求的“千年梦想”，也是中国共产党人拼搏百年的奋斗目标。对洛阳来说，打好脱贫攻坚战，是必须不折不扣完成的政治任务，是决胜全面建成小康社会的内在要求，是形成新发展格局的有力举措，是落实洛阳发展新定位的重要抓手，是必须用心用情做好的民生工程。为了夺取这场攻坚战的全面胜利，河洛儿女付出了无数心血、奋战了无数日夜，越是胜利在望，越要牢记习近平总书记的重托，绷紧弦、鼓足劲，一抓到底、决战决胜，扎扎实实跑好最后一棒。

　　党的十八大以来特别是“十三五”以来，全市6个贫困县全部摘帽，40多万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%，区域性整体贫困得到解决，群众出行难、上学难、看病难、饮水难等长期没有解决的问题普遍得到解决，脱贫攻坚取得了决定性胜利。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下横下一条心，“战疫”“战贫”两场硬仗一起打，疫情应对、重点攻坚、成果巩固三管齐下，以不获全胜决不收兵的斗志，推动脱贫攻坚取得明显成效，进一步坚定了打赢脱贫攻坚战的信心底气。

　　也要清醒看到，我市脱贫攻坚工作中还存在不少问题，政策落实仍有偏差、成果巩固压力较大、基层党建有待加强，在产业扶贫上利益联结不够紧密，部分企业带贫模式单一，特别是一些扶贫产品受疫情影响出现价格波动、订单减少，给巩固脱贫成果带来挑战………逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。我们绝不能认为脱贫大功告成、胜利指日可待，就撤摊子、甩包袱、歇歇脚、换频道，绝不能“行百里者半九十”，使这么多年来的心血和汗水付诸东流。

　　勇攀高峰，最吃劲的是登顶的时刻；接力奔跑，最关键的是最后的冲刺。一抓到底、决战决胜，就要憋足一口气、铆足一股劲，强化有的放矢、精准精细的举措，树牢真抓实做、实干实效的作风导向，坚持频道不换、靶心不偏、力度不减，将剩下的堡垒一个一个拔除，剩下的山头一座一座攻克；就要紧盯时间节点、抓紧查漏补缺，突出问题整改，补齐短板弱项，让绝对贫困问题在河洛大地得到历史性解决，让脱贫战果得到人民认可、经得起历史检验。

　　距离年底还有120来天，每一天都是倒计时、圆梦日。拿出总攻的决心、总攻的气势，保持“不破楼兰终不还”的韧性，这块硬骨头，无论有多硬都能啃下来；这场攻坚战，无论有多难都能打赢！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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