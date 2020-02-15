孟津：从“外在美”迈向“内在美”

孟津有句流传很广的顺口溜：村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿，厕所污水一并治理，清洁家园人人出力。

孟津有句流传很广的顺口溜：村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿，厕所污水一并治理，清洁家园人人出力。

这其实也是当地发动群众齐心协力推进美丽乡村建设的一个思路。

经过一段时间的努力，该县很多村子已经基本实现了建设目标。比如，前不久刚刚获得河南省“美丽庭院”创建示范村称号的会盟镇双槐村，家家户户拾掇得干干净净，仿佛一个花园连着一个花园。

我们看到的是结果，创建过程故事更多。

近年，孟津全力全域推进农村人居环境整治，不断提升全域生态文明建设水平。去年以来，该县先后投资2500万元，构建起“农户分类投放、镇村监督指导、公司收集转运”的城乡环卫一体化模式，建成镇级垃圾中转站16个、县级农村生活垃圾转运调度指挥中心1个，实现村级垃圾中转站点全覆盖。

孟津还因地制宜推进改厕工作，走出了一条“以水冲式为主、以集中收集粪污模式为辅、兼顾三格式、双瓮漏斗式厕污同治”的路径，先后分两批在全县76个村推进管网式改厕，累计改建水冲式厕所3.6万座，改厨、改浴同步覆盖率在85%以上，推动广大农村从“一处美”迈向“一片美”、从“一时美”迈向“持久美”。

“政府给咱有补贴，改厨、改厕一共花了不到1000元，划算得很！”原来，双槐村老杨家的厕所盖在院门口，冬天寒风刺骨，夏天臭气熏天。如今，水冲式厕所建在房间里，干净方便，院门口还建起了小花坛，花香扑鼻。

不光是老杨家，也不仅仅是双槐村，在孟津已涌现出卫坡、马岭、明达、卢村等一大批各具特色的乡村振兴的“明星村”。今年年初，孟津作为全国村庄清洁行动先进县被中央农办、农业农村部通报表扬。近日，该县又获得河南省乡村振兴战略示范县称号，是全市唯一获此殊荣的县。

与此同时，孟津以乡村振兴示范镇、示范村为突破口，以农为基，以文为魂，大力推进农文旅融合发展，推动乡村从“环境美”迈向“生活美”、从“外在美”迈向“内在美”。

孟津在全县农村实施以每个村建一个乡贤标志、一个文化广场、一个主题游园、一条文化街道、一个村民办事服务中心为内容的“五个一”龙头工程，开辟了一条在农村培育传播文明新风的新途径。目前，该县已建成新时代文明实践中心(所、站)39个、家风家训展示馆22个、主题游园132个、乡村阅报栏300多个，建起戏曲、秧歌、排鼓、舞狮、旱船等文艺队500余支。梁凹、马岭、南石山等一批以民俗文化、生态文化、历史文化为主题的示范村应运而生。

按照“让每一寸土地都有景观、每一个村庄都成风景”的全域乡村旅游发展理念，孟津广泛整合农业园区、田园美景、生态风光、林果花海、黄河湿地等休闲旅游资源，着力打造孟扣路、小浪底专用线、新310国道三条集休闲观光、采摘体验、餐饮住宿、文化娱乐等于一体的都市观光休闲旅游带，让游客呼吸乡村新鲜空气，体验与繁华都市截然不同的生活。

空中西瓜、水培蔬菜、无土草莓、多肉盆景……在孟津京孟专业种植合作社十里香草莓总基地，这些都不足为奇。这里现已建设成为集旅游、观光、采摘于一体的现代休闲农业观光园区，年接待观光客近百万人次。该合作社还通过“公司＋合作社＋基地+农户”模式，带动周边多个乡镇种水果，帮助5000多人实现家门口就业，带动176户贫困户成功脱贫。

为让荒山岭变成“金银山”、荒山沟变为“聚宝盆”、小山村嬗变为“休闲栖息地”，该县还坚持“一沟一产业、一坡一亮点、一域一特色”的原则，着力构建“沟域文化旅游业、沿路大棚采摘业、山地生态林果业、岭区西瓜蔬菜业”的全景化沟域经济长廊，走出了一条以邙山沟域为单元，集生态治理、种植养殖、民俗旅游、观光休闲等于一体的沟域经济特色发展新路子，已建成内容多样、形式不同、产业融合、特色鲜明的沟域经济带10条，成为洛阳近郊居民休闲观光的一道亮丽风景线。

截至目前，孟津建成集休闲、观光、采摘、旅游于一体的农业文化产业园区52个，形成了万亩鱼塘荷塘、万亩苗木花卉、万亩林果蔬菜等一批“万字号”农业观光基地。

“农文旅融合发展，是释放农村活力、发展现代农业、促进农民增收的有益探索，收到了‘1+1+1>3’的效果。”孟津县委书记杨劭春表示，孟津将立足清、聚焦保、着力改、促进美，将村庄清洁行动、农文旅融合发展、文明乡风建设等有机结合起来，努力打造乡村振兴的“孟津样板”。（记者 孙自豪 通讯员 郑占波）