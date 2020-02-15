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洛龙区、孟津县、洛宁县被命名为第三批“河南省食品安全示范县(市、区)”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-20 17:29

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，经河南省人民政府食品安全委员会评价验收和公示，我市3个县(市、区)被命名为第三批“河南省食品安全示范县(市、区)”，2个县(市、区)被命名为第三批“河南省食品安全达标县(市、区)”。

　　3个河南省食品安全示范县(市、区)分别是洛龙区、孟津县、洛宁县；2个河南省食品安全达标县(市、区)分为是吉利区和宜阳县。

　　今年以来，我市食品安全工作坚持“四个最严”要求，深入实施食品安全战略，全面强化食品安全监管责任，以创建国家食品安全示范城市为抓手，加快完善食品安全现代化治理体系，推动我市食品产业高质量发展，严防系统性、区域性风险，全市无重大食品安全事件发生，食品安全形势平稳向好。

　　按照洛阳市创建国家食品安全示范城市工作安排部署，今年全市主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，人民群众对食品安全的总体满意度在70%以上，所有县（市）区达到省级食品安全县（市）区标准。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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