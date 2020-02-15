洛阳市级养老服务信息平台9月底投用 5个城市区平台已全部建成

日前，记者从市民政局获悉，今年，我市市级养老服务信息平台将建成，目前该平台已完成数据收集和软件开发，正在进行城市区平台对接、数据筛选入库工作，9月底投用；涧西、西工、洛龙、老城、瀍河5个城市区平台已全部建成。

孟超超在介绍洛龙区智慧养老服务平台

日前，记者从市民政局获悉，今年，我市市级养老服务信息平台将建成，目前该平台已完成数据收集和软件开发，正在进行城市区平台对接、数据筛选入库工作，9月底投用；涧西、西工、洛龙、老城、瀍河5个城市区平台已全部建成。

“69岁李女士，洛龙区龙瑞小区，中餐”“65岁夏先生，洛龙区勤政苑小区，中餐”……26日11时许，洛龙区老人通过洛龙区智慧养老服务平台订餐的情况，出现在位于洛阳大数据产业园的该平台大屏幕上。

“洛龙区智慧养老服务平台2019年9月开始建设，11月试运营，受疫情影响，今年4月正式恢复运营。”该人平台建设方、河南开翼健康管理有限公司产品经理孟超超说，该平台包含档案管理系统、智慧养老后台管理系统、养老工作管理系统等子系统。

档案管理系统

老人档案库：包含60岁以上老人数据统计、在各乡镇(街道办)、社区、村的分布，老人评估报告、老人健康跟踪信息等。洛龙区各乡镇(街道办)工作人员可从系统后台添加老人信息，老人也可自己通过智慧养老App(可通过应用宝下载)申请加入，由乡镇(街道办)审核通过。

为老服务机构档案库：为老服务机构包含敬老院、养老院、日间照料中心、社区养老服务中心等。档案包含机构的位置、电话、现有床位、空余床位数、消防状况、经营状况等。

老人子女或照护人档案：包含老人子女或照护人的姓名、身份证号码、手机号码等档案信息，确保老人档案的保密性，需老人子女或照护人与老人匹配后方可查看老人档案。

养老从业人员档案库：从事为老服务工作的人员资料，包含姓名、性别、年龄、身份证号码、从业证情况、身体状况等。

民政工作人员档案库：包含姓名、性别、联系方式和所在地点等。

智慧养老后台管理系统

养老从业人员拍照上传工单信息到洛龙区智慧养老服务平台，使助餐点、助浴点与助护对象实现刷身份证、刷脸认证，为服务商和助餐点、助浴点月度核算提供即时的真实数据信息和相关资料。

养老工作管理系统

服务类别管理：管理人员可自行增加、修改、删减服务项目(如助医、助浴等)。

服务项目管理：实现服务机构添加、修改、删除服务项目名称、价格和服务标准等信息，民政部门进行在线审核。

补贴管理：包含补贴设置、审核、发放等功能。

结算管理：包含各类补贴的发放和为老服务机构的资金结算，支持系统自动结算或手动完成。

视频监控：实现系统与民办养老机构、社区养老服务中心视频监控设备对接，实时视频监督。

投诉管理：包含工单投诉和服务投诉两种，在用户端有投诉功能，由民政部门进行查看监督和回复。

重点照顾对象监测系统

定位管理：通过可穿戴设备(如智能腕表)，对老人的位置进行实时定位监测，遇紧急情况，老人可通过一键报警进行求助。

预警及健康管理：对重点照护对象的位置预警和健康预警。老人子女或照护人在智慧养老App上对老人可穿戴设备进行电子围栏(安全区域)设置，如果老人走出安全区域，App会向老人子女或照护人推送预警信息。对老人身体状况的预警，如果老人的健康值监测超出标准值，智慧养老App会推送预警信息。

评估系统

民政部门对有评估资质的服务机构进行评估授权，由评估机构对老人进行评估并出具评估报告。同时对为老服务机构的建设情况、财务情况、开业天数、消防状况、经营状况等进行评估。

大数据分析系统

包含老人数据分析、服务机构数据分析、服务工单数据分析、补贴情况数据分析和社区数据分析。

智能话务系统

智能话务系统即洛龙区智慧养老服务平台调度中心，由座席工作人员24小时接听电话，进行工单派送、听取老人诉求等。

“自2019年11月试运营至今，洛龙区智慧养老服务平台共为辖区老人提供助餐服务27549人次，助医服务27884人次，助洁服务14351人次，助浴服务611人次。”孟超超说，河南开翼健康管理有限公司还研发了与平台配套的智能终端设备，如大型健康检测一体机、智能床带、智能腕表、智能机器人、智能拐杖等。

“市级养老服务信息平台和洛龙区平台一样，包含养老大数据、综合监管、养老服务等板块。”市民政局养老服务科相关负责人说，市级平台汇集了我市126.7万名老年人、212家养老机构、233家养老服务中心及5000余名养老从业人员的数据信息，将养老从业人员与养老服务工作紧密结合起来，通过平台为养老服务提供信息化支撑，并结合云计算、大数据的发展趋势，为老年人提供服务查询、服务申请，便于查询社区养老服务中心及养老机构信息。

此外，市级养老服务信息平台还为全市养老工作提供大数据管理、“十助二护”服务、政府购买服务申请、服务质量管控、养老机构实时监控、养老机构智慧消防、老人安全实时报警及失智老人定位等服务，推动养老服务智慧化升级，提升养老服务质量水平。(记者 余子愚 文/图)