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第三届中原国际文化旅游产业博览会将于9月12日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 17:51

　　洛报融媒记者刚刚从洛阳市文化广电和旅游局获悉，由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳旅游发展集团承办，以“文旅中原，融通世界”为主题的第三届中原国际文化旅游产业博览会将于9月12日至9月14日在洛阳会展中心举行。

　　此次博览会以国际化、专业化、市场化为导向，将打造一站式中原文化旅游产品展示、交流、交易平台。

　　作为每年万众期待的文旅展销盛会，今年展会内容涵盖了养生康养、智慧旅游、生活休闲、文旅商贸等产业，全方位多层次地满足广大市民游客的需求。而且还将继续围绕落实“一带一路”倡议，加大海内外招商力度，集中展示一批有影响力的海内外知名企业和产品。

　　此次博览会共安排文化、旅游、会展、线上惠民、线下直播等多项活动，充分发挥新媒体、大数据、云平台等信息技术优势，通过线上展会、展商入驻报名预约等形式，打造中英文中原国际文化旅游产业博览会官方网站，强化线上交易展示，开展精准宣传推广。

　　值得一提的是，此次博览会更有国内知名网红、带货大咖在现场直播带货这一特色环节。直播以“惠聚中原·乐享生活”为主题，首次开创“1+2”直播间模式，暨打造1个专业直播间，2个企业直播样板间，突出“开放、共享、文旅融合”新概念，并邀请著名主持人、百万级粉丝快手达人及本地网红达人共同参与直播，推动博览会影响力。

　　白天有网红带货，晚上更有热热闹闹的演出。每晚7时30分，还将安排精彩丰富的演出，不仅有流行乐队、个人演唱，还有舞蹈、器乐、走秀等演艺形式，将成为今年博览会的一大亮点。

　　作为前两届中原文化旅游产业博览会的“升级版”，今年的博览会由中共河南省委宣传部指导，一批知名专家学者将来洛参加活动，国内知名文化旅游企业将参展；同时，突出交易合作，邀请境内外采购商、旅行商及主要旅行社代表等参加文化旅游项目洽谈、交易采购、经贸合作等；突出国际化交流，泰国、德国、法国等30多个国家的150多家文化旅游企业将来洛参展。

　　让我们共同期待这场“以文旅之名，赴河洛文化之约”的文旅盛宴！(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张国杰)
[ 责任编辑：席倩倩]
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