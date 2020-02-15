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被狗追但没被咬住，磕掉牙要自认倒霉吗？（趣谈民法典）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-27 08:35

　　●故事

　　7岁那年，“焦炸丸”有次到小区楼下玩儿，恰好碰见邻居老王在楼下遛狗。这只狗叫“毛毛”，但不是老王的，而是他朋友老张出国旅游，暂时寄养在他家的。

　　当“焦炸丸”从老王身边跑过时，“毛毛”突然追了上来，由于老王没带牵引绳，没能及时拦住狗。“焦炸丸”以为狗要咬人，吓得边哭边跑，不小心绊到台阶摔倒，磕掉了一颗大门牙，鲜血顿时从嘴里流了出来。

　　●引“条”据“典”

　　民法典第一千二百四十五条“饲养动物损害责任一般规定”：饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

　　民法典第一千二百四十六条“未对动物采取安全措施损害责任”：违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

　　民法典第一千二百四十七条“禁止饲养的危险动物损害责任”：禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。

　　●律师释法

　　◆问：“焦炸丸”没被狗咬到，也不确定当时狗是否有咬他的意图，但磕掉门牙是事实，老王应该承担赔偿责任吗？老张作为狗的主人，有没有责任？

　　◆河南森合律师事务所律师曹原：狗造成他人损害行为的表现形式，不能仅局限在扑、抓、咬等攻击行为或者吠叫、龇牙等方面，还包括狗自身潜在对他人或他物的危险性。虽然“焦炸丸”没被狗咬到，但他磕掉门牙与狗的追赶具有因果关系，如果当时老王采取了安全措施，给狗戴上牵引绳，也许就不会发生狗追人的事了。根据民法典第一千二百四十五条、第一千二百四十六条的相关规定，老王应当承担侵权责任。

　　虽然老张是狗的主人，也就是饲养人，但事发时他并不在场，没办法对狗进行直接管束和控制，老王当时是狗的直接管理人，应当采取安全措施而未采取，因此，侵权责任由老王承担更合适。

　　◆问：假设事发时，老王给狗戴了牵引绳，“焦炸丸”因为好奇，趁老王不注意偷偷挑逗狗而被咬，老王需要承担责任吗？

　　◆曹原：在这个假设中，虽然老王给狗戴了牵引绳，尽到了“采取安全措施”的责任，但民法典第一千二百四十五条规定，“饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任”，这句话的意思是，一旦狗咬了人，饲养人或者管理人就要承担赔偿责任，即便他们自证无过错也没用。

　　不过，该法条还有后半句“能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任”，在假设中，“焦炸丸”趁老王不注意偷偷挑逗狗而被咬，存在一定过错，所以老王可以减轻赔偿责任。

　　还有一种假设，那就是老王遛的这只狗属于禁止饲养的烈性犬，如藏獒。在这种情况下，即便老王采取了给狗戴牵引绳等安全措施，即便“焦炸丸”是故意挑逗狗被咬伤的，但由于老王本身的行为违法，故应该承担全部责任，因为民法典第一千二百四十七条规定：禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。

　　◆问：假设寄养在老王家的这只狗比较值钱，有个小偷趁老王家没人时入室偷狗，没想到这只狗勇猛无比，小偷不敌，被狗咬掉一只耳朵。这种情况，老王要承担责任吗？

　　◆曹原：民法典第一千二百四十五条规定：饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

　　按该法条规定，一旦狗咬了人，老王就要承担赔偿责任，他如果想减轻或免除责任，除非证明小偷耳朵被咬掉这件事，是对方故意或者重大过失造成的。在该假设中，小偷是因为去偷狗而被狗咬伤的，按常人理解，他在偷狗前应该做好被狗咬的心理准备，或者做好预防被狗咬的措施，事实上却没有，属于法条中规定的“重大过失”，所以，老王不需要承担责任。（记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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