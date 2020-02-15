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涧西区重庆路街道举办“社区夜市” 8岁娃摆摊当老板
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 20:14

     　8月25日傍晚，暑气未消。洛阳市涧西区重庆路街道的重辉游园里熙熙攘攘，一个个地摊陆续摆了起来，热闹的小夜市引得路人好奇不已。

　　“竹板这么一打，别的咱不夸，夸一夸咱们社区夜市办得好”“走过路过不要错过，玩具、蜡笔、识字本啥都有，便宜卖，也能换”……

　　不大的广场上，75个摊位分成相对的两部分，隔出一条十几米长的“小夜市街”，摊位前的“老板”都是几岁的小朋友。6点半开市，“童声叫卖”此起彼伏，孩子们各出奇招，有拿着快板边演边卖的，有戴着“小蜜蜂”卖力招徕顾客的，有拿着货品绕全场打流动广告的，还有家长助阵帮忙叫卖的。

　　8岁的吴明泽打着快板说着词儿，面前摆着一个小摊位——爬爬垫上摆着书、玩具、小零食等“货”。他看上去一脸稚气，一开口像个小大人：“我这是第二次摆摊，已经是‘老人儿’了，我的东西绝对好，尽管放心。”说罢，他拿起一本《一千零一夜》晃了晃，一个正在看“货”的小朋友直起腰拿出一盒蜡笔：“咱俩换换吧，我这蜡笔也可好。”一番讨价还价，双方做成了一笔“生意”，还煞有介事地握了握手……

 

　　三社区工作人员孙百璐说，现在“古都夜八点”已经成了洛阳的品牌，重三社区党委为了丰富居民夜生活，上个月推出了“游园夜八点——夏日集市”关工委活动：发动居民收集家里的旧玩具、旧书、自制的手工品等，让小朋友们摆摊当“老板”；发动党员志愿者制作糕点义卖，所有收入用于帮助辖区困难儿童；联系商家参与，拿出收入的10%用于公益事业。

　　“今天有三个社区参与，比首次活动效果更好。”孙百璐说，这种活动既让家长和孩子们懂得如何提高资源利用率，减少浪费，也能拉近居民距离。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 郭翼 李亚娟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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