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“花椒大王”赵朝敏的致富路

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-25 08:28

赵朝敏和他的花椒

　　昨日上午，阳光照在宜阳县赵保镇马河村的山坡上，远远望去，金灿灿一片，走近一看，山坳里种的都是花椒树。这里还有个“花椒大王”，名叫赵朝敏。

　　57岁的他曾是贫困户，如今成了村里的花椒种植大户，他的故事也是马河村脱贫致富的缩影。

　　赵朝敏的家在山坡下，记者推门进院，满院弥漫着花椒香。赵朝敏正把成堆的花椒铺在地上。“家里花椒多，连蚊子都没了。”他憨厚地笑着，黝黑的面庞洋溢着幸福。

　　群山环抱的马河村风光旖旎，但因多山坡、少平地，曾经是庄稼难种、靠天吃饭的深度贫困村。脱贫不等不靠，幸福双手创造，村民开动脑筋，想出增收致富的新点子——平地少，咱不种庄稼，种花椒！花椒不仅耐旱，还能卖出好价钱。

　　2016年，马河村开始家家种花椒，2018年就摘掉了贫困的帽子。如今，村里花椒种植面积已达4500亩，村民在小康路上大步前行。

　　赵朝敏因为花椒种得多、种得好，被大家称为“花椒大王”。“花椒大王”的成名路走得不容易。他原本只种了两三亩花椒，因为缺乏技术，只能靠天吃饭，往往是花椒长不好，庄稼也颗粒无收，日子过得捉襟见肘。2016年，火箭军某部将马河村作为定点帮扶村，为村民免费提供花椒苗，支持大家种花椒。

　　眼瞅着机会来了，赵朝敏准备搏一搏，把大部分地改种花椒。村里开了种植培训课，他节节不落。后来，他听说扶贫贴息贷款的消息，第一时间去申请，“贷来的钱我不干别的，只种花椒！”

　　“师傅领进门，修行靠个人。”赵朝敏常念叨，脱贫的条件有了，剩下的靠自己！种花椒的关键期是3月、6月、9月，每年到了这时，他就忙得团团转。今年6月，天气旱，他怕花椒缺水，就买来一人高的大水桶，灌满水后，用三轮车拉着去浇地。一天忙完，他的肩膀生疼，一瞅，原来扁担把肩膀磨破了。“花椒不能没水喝，再疼也得忍着。”赵朝敏连续浇了6天水，血渗出了衣服，至今还能看到伤疤。

　　因为悉心照料，赵朝敏的花椒长势喜人，每亩能产四五百斤。种花椒种出了名堂，赵朝敏琢磨着再干点啥。“花椒树之间离得远，土地空着多浪费。”他发现邻村有人种中药，收获不小，他就在花椒地里套种十余亩苦参。他看邻居的地闲置着，也租下来种中药。如今，赵朝敏种了四十多亩花椒、一二十亩中药，有村民开他的玩笑：“大富翁，家里的地多着哩。”

　　“折腾啥，歇歇吧。”媳妇劝他，他不听，第二天，又找人合作种了二三十亩花椒。现在，赵朝敏有三块地需要照顾，常常凌晨出门，夜晚回家。左手花椒，右手中药，赵朝敏把握机会，走出一条脱贫路。(记者 何奕儒 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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