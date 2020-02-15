残疾人郭振轻：“老犟筋”干出来的好日子

这两天的包沟村，红彤彤的花椒挂满枝头，空气中飘来阵阵清香。近日，记者在花椒地里见到了残疾人郭振轻，他驾驶三轮车，小心翼翼地在采摘花椒。

这两天的包沟村，红彤彤的花椒挂满枝头，空气中飘来阵阵清香。近日，记者在花椒地里见到了残疾人郭振轻，他驾驶三轮车，小心翼翼地在采摘花椒。

63岁的郭振轻是新安县五头镇包沟村的脱贫户。虽然双腿落下残疾，可他不等不靠，凭着勤劳的双手，改善家里的生活。

前些年，郭振轻找到花椒地的承包户，想到地里打工。没想到对方一口答应了，还把他安排到三轮车容易到达的地块。跟他一起干活的村民也主动把低处稠密的花椒枝让给他摘。

“大家照顾我，我更应该干好！”郭振轻说。然后，他掰着指头算起了账：“流转的3亩地，每年能收地租1200元。在地里打工，一天摘约15公斤花椒，能挣50元，总比在家里躺着强！”

别人摘花椒只图快，郭振轻却拿出绣花的功夫。“说他也不听，真是‘老犟筋’！”村民郭春喜的话引来众人哄笑，郭振轻也跟着笑了起来。

大家眼中的郭振轻，不光是个“老犟筋”，有时还有些“傻”。

2018年，新安县残联开展扶贫助残活动，上门为郭振轻送去崭新的轮椅，被他婉言谢绝：“我有代步工具，轮椅就留给更需要的人吧！”

村里建农耕文化园，开展人居环境整治，郭振轻一大早就起床，戴着假肢慢慢挪动着打扫卫生。面对乡亲们的劝阻，他说，建设美丽家园，人人都得出把力。

去年，郭振轻在自家的3亩坡地里种上了花椒。自此，每天5点，他就跟老伴儿把三轮车开到路口，再慢腾腾翻过一道坡，前去打理花椒苗。

“县里派专家上门送技术，村里帮忙解决销路。至于翻土、栽苗、除草、修枝，都有乡亲们帮忙……”郭振轻动情地说，“再过两年，花椒树就到了挂果期。按如今的行情，3亩地每年净收入6000元，再加上地租和打零工挣的钱，好日子还在后头哩！”（记者 孟山 通讯员 郭建立 高月）