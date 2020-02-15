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打赢脱贫攻坚战，“一把手”要亲力亲为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:08

　　在全市脱贫攻坚第九次推进会议上，李亚书记强调：坚持市县乡村四级书记抓脱贫，领导干部要带头履职尽责。

　　俗话说，火车跑得快，全靠车头带。“一把手”是一个班子的班长、一个群体的“头雁”，是领头人、引路人，是核心，是关键。在脱贫攻坚的收官之年，在决战决胜的关键时刻，四级书记，四级“一把手”亲自抓脱贫，无疑是高质量夺取脱贫攻坚全面胜利的重要举措。

　　上个世纪，在三年严重困难时期，为解决亿万人民吃饭问题，周总理亲自指挥调运粮食，亲自抓每一起难度较大的省、市、自治区间的调拨，被称为“粮食调度的总指挥”。正是因为总理的亲力亲为抓，从而使我们国家和人民比较顺利地渡过了难关。对于脱贫攻坚这样一项重大政治任务，全市各级领导干部，尤其是党委政府“一把手”，必须从讲政治的高度，以高度的历史使命感，亲自指挥，亲自部署，亲自督战。凡是涉及脱贫攻坚战的问题，“一把手”要第一时间过问解决。凡是影响脱贫攻坚战的事件，“一把手”要第一时间查清处理。

　　“一把手”抓脱贫攻坚，重要的是抓落实。一分部署，九分落实。落实出成果，落实见效益。再好的口号，再大的决心，再强的誓言，如果不落到实处，也只是镜中花、水中月。脱贫攻坚战打到现在，剩下的都是最难啃的硬骨头，更需要各级党政“一把手”不务虚功，狠抓落实。特别是对脱贫任务重的县、村和特殊贫困群体，“一把手”更要拿出非常之举，使出非常之力，一个一个认真解决好，一件事一件事全面抓到底。谁负责哪个乡，谁负责哪个村，谁负责哪一户群众，都要清清楚楚，落实到位。

　　“一把手”的“一”字，是排序第一，更是责任第一、担当第一。在尽锐出战的关键时刻，在攻坚冲刺的紧要关头，唯有全市各级党政“一把手”亲力亲为，敢担当，勇负责，才能动员各条战线、各个部门紧密配合、沟通协作，如期打赢脱贫攻坚战！(偃师市委组织部 李红卫)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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