洛阳市加快构建文化传承创新体系　大力实施文旅融合发展行动

近年，洛阳持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

游客在洛邑古城体验文创商品

旅游是行走的文化，文化是旅游的灵魂。

近年，洛阳持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

以文塑旅、以旅彰文。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市将大力发展文旅新业态、开发文创新产品、打造文旅新园区，积极推动洛阳由旅游城市向城市旅游转变，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片，加快建设国际文化旅游名城。

龙门古街

提升节会影响力 彰显洛阳“国际范儿”

每到人间四月天，洛阳都会向世界亮出一张国家级名片——中国洛阳牡丹文化节。今年4月，在扎实做好疫情防控前提下，第38届中国洛阳牡丹文化节以“云赏牡丹花开满屏”的全新打开方式，让世界惊艳！

海内外游客通过“云”游洛阳的方式“漫步”花海，体验“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯”的盛景，感受一座城市打造永不落幕的牡丹文化节的努力。庚子之春的这次牡丹花开，让“一朵花”“一个节”与“一座城”获得全新的叙事方式。

节会活动是塑造品牌、展示形象的有效手段。近年，我市持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节领略洛阳的美，通过世界古都论坛感受洛阳的厚重，切实叫响古都洛阳新名片。

建设国际文化旅游名城，灵魂是“文化”，抓手是“旅游”，载体是“名城”，标准是“国际”。

提升洛阳的“国际范儿”标准，就要在加强与国内外著名旅游城市、国际旅游组织合作，积极承办国内外大型旅游会议、博览会、论坛上下功夫，推出风格统一、特色鲜明的洛阳国际旅游形象标识，提升洛阳旅游在国际市场上的品牌认知度和吸引力。

行动方案明确提出，我市将办好重大国际性文化活动，持续提升牡丹文化节、中原国际文化旅游产业博览会、世界古都论坛、河洛文化旅游节国际化水平，积极申办中国国际园林博览会等一批国际性会议、体育赛事和高端论坛。到2023年，建成世界古都论坛永久会址，争取获得园博会举办权。

身着汉服的工作人员在应天门直播

文旅深度融合发展 加速提升产业能级

近日，在位于洛龙区厚载门街与通衢路交会处的新唐街项目现场，施工车辆忙碌运转，工人们正加紧施工。

新唐街项目以“高铁枢纽带动、文化特色推动、多元业态促动、区域整体联动”为总体思路，将打造集文化创意、旅游服务、特色商业于一体的文化旅游休闲综合体，建成后将成为洛阳龙门站综合交通枢纽的重要文旅服务配套区，预计明年4月竣工。

今年，我市围绕“黄河文化主地标城市、隋唐洛阳城国家历史文化公园、东方博物馆之都、世界文化遗产创新发展、文旅融合”五大板块，谋划26项重点任务、60条具体措施、81个总投资530.65亿元的重点项目，积极构建文化传承创新体系，加强黄河文化保护传承弘扬，加快推动文旅深度融合发展。

近年，以全域资源整合、全域产业融合、全域服务提升为特征的全域旅游正蓬勃兴起。我市立足厚重的历史文化底蕴和丰富的山水资源禀赋，整合旅游资源，连点成线，精雕细琢，“全景栾川”“5A嵩县”“醉美汝阳”等县域旅游品牌深入人心，全市文化旅游产业正向着建设国家全域旅游示范区目标迈进。

发展文化旅游，基础在产业，关键是企业。行动方案明确，下一步我市将创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，实施文旅融合发展行动，不断提升洛阳文旅核心吸引力；创建国家全域旅游示范区，推进中心城区、伏牛山和沿黄县区全域旅游创建，实现全域资源整合、产业融合和服务提升；推进文化旅游企业改革，创新文化旅游管理体制和运行机制，引入战略投资者，与国内外知名文化旅游企业组建战略联盟。

网络直播让观众“云赏牡丹”

打造消费集聚地 发展文旅新业态

从伊河畔桨声灯影中的龙门山色，到人头攒动、美食飘香的老城十字街夜市；从气势恢宏、美轮美奂的应天门3D投影灯光秀，到古色古香、风景如画的洛邑古城……自5月以来，“夜洛阳”火了。

立足于厚重的隋唐文化底蕴，我市通过创新夜游产品打响“古都夜八点”文旅消费品牌，随着消费活动不断升级，消费体验不断提升，消费潜力进一步激发，“古都夜八点”文旅消费品牌愈加响亮。

抓住居民消费升级机遇，进一步兴起文旅消费热潮，是发展文化旅游的重要目的和动力。今年以来，我市以创建国家文化和旅游消费示范城市为引领，深化文化旅游领域供给侧结构性改革，不断激发文旅消费潜力，引领带动消费提力行动取得实效。

洛宁县洛书小镇

由旧厂房改建而成的东方文创园以“保护工业遗产，延续城市文脉”为出发点，通过文化创意产业的引入让历史空间焕发新的生命活力；洛宁县因地制宜把文化、旅游、田园“嫁接”在一起，催开了爱和三彩小镇、洛书小镇、金果小镇、竹梦小镇、牡丹康养小镇等“五朵金花”，形成了特色鲜明的乡村文旅矩阵；上线“享游洛阳”文旅消费平台，发放文旅消费券，举办“豫见快手嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会，进一步激发文旅消费潜力……古都洛阳，正在以创新诠释“传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达”。

行动方案描绘出清晰可行的路线图——创建国家文化和旅游消费示范城市，深化文旅产业供给侧改革，丰富产品供给，改善消费环境，激发消费潜力。创建国家级河洛文化生态保护区，实施“留住河洛乡愁”计划，积极承办“黄河非遗大展”，举办全国文化生态城市论坛，更好传承弘扬河洛文化。建设国际艺术品保税交易和展示中心。

足音铿锵，一路向前。今天的洛阳，正向着国际文化旅游名城的目标坚实迈进。（记者 李冰 图片均为资料图片)