山西省大同市考察团来洛考察文物保护和文旅融合发展工作

昨日，山西省大同市考察团来洛考察文物保护利用和文化旅游融合发展工作。河南省委常委、洛阳市委书记李亚，山西省委常委、大同市委书记张吉福参加考察活动。

昨日，山西省大同市考察团来洛考察文物保护利用和文化旅游融合发展工作。河南省委常委、洛阳市委书记李亚，山西省委常委、大同市委书记张吉福参加考察活动。

近年，我市深入学习贯彻习近平总书记关于文物保护和文旅融合发展的重要指示精神，把发展文化旅游作为坚定文化自信、传承中华文脉的应有担当，作为厚植特色优势、推进转型发展高质量发展的重要路径，加快构建文化传承创新体系，大力实施文旅融合发展行动，持续强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，加速实现文化旅游“三个转变”，“古今辉映、诗和远方”成为洛阳城市新名片，文化旅游正成为新的支柱产业。

在市规划展示馆，考察团全面了解洛阳城市历史、现代、未来发展脉络和洛阳副中心城市规划建设情况，对洛阳精心描绘城市建设“工笔画”、彰显“古今辉映、诗和远方”城市韵味印象深刻。在洛阳博物馆，考察团详细了解洛阳文物保护展示、“东方博物馆之都”“数字博物馆”建设等工作。尤其是在参观北魏时期文物陈展时，一件件精美的彩绘陶俑等文物引人入胜，不仅反映了洛阳与大同深厚的文化渊源，更折射出我国民族大融合的历史进程。来到隋唐洛阳城国家历史文化公园宫城区，考察团实地感受明堂、天堂、应天门等国际文化矩阵魅力，深入了解我市坚持“保护固态、传承活态、发展业态”、创新探索文物保护和改善民生相结合的大遗址保护新路子。

当日下午，考察团深入二里头夏都遗址博物馆和考古遗址公园，详细了解夏都文化、夏商周断代工程和中华文明探源工程成果。洛阳龙门石窟和大同云冈石窟同属世界文化遗产和中国四大石窟艺术宝库。考察团走进龙门石窟，体验感受“数字龙门”“5G景区”，实地察看石窟文物保护工作，交流文化学术研究，探讨蕴含其中的民族交往交流交融的历史内涵。

考察期间，大同市考察团对我市深入学习贯彻习近平总书记关于文物保护和文旅融合发展的重要指示精神，加快建设文化旅游强市，致力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的生动实践和显著成效给予充分赞赏和高度评价。双方表示，将在历史文化名城建设、文物保护利用、文化传承创新、文旅融合发展、文创产品开发等方面，加强两市文化交流，开展更多务实合作，着力厚植特色优势，协力推动文化繁荣兴盛。

大同市副市长郝献民，大同大学、云冈石窟研究院等专家学者一同来洛。洛阳市领导赵会生、孙延文、魏险峰分别参加考察活动。（记者 白云飞）