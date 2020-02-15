涧西区一公寓楼发生连环盗窃案 住户家门窗完好财物却被盗

“感谢民警帮我们追回被盗的财物。”近日，涧西区的兰先生和爱人把一面锦旗送到南昌路派出所，感谢案件侦办大队民警曹寅虎等人破获发生在他们小区的一起连环盗窃案。

民警将追回的财物退给受害人

“感谢民警帮我们追回被盗的财物。”近日，涧西区的兰先生和爱人把一面锦旗送到南昌路派出所，感谢案件侦办大队民警曹寅虎等人破获发生在他们小区的一起连环盗窃案。

“家中门窗完好，东西却丢了。”“小偷不稀罕电子产品，只对金银首饰感兴趣。”“小区里20多个摄像头，都没拍到小偷的身影。”……这起连环盗窃案疑点重重，来看办案民警如何抽丝剥茧，揪出嫌犯。

案发三个月内，同一公寓楼发生十余起入室盗窃案

这起连环盗窃案发生在去年10月到12月，在此期间，在涧西区南昌路附近的一栋高层公寓楼里，十几家住户家中财物被盗。

“接到第三起报案后，我们就发现情况不太对，在侦办案件的同时，我们约谈了该小区物业公司，并在公寓楼电梯口张贴防盗提醒。”曹寅虎说，他们勘查案发现场后认为，这十余起案件有很多细节相似，很可能是同一个人或同一个团伙所为。

首先是入室方式，被盗住户家的门窗都完好无损，门锁没有被破坏的痕迹。其次是被盗物品，丢失的都是手表、金银首饰之类的小件贵重物品，而笔记本电脑、单反相机之类的常用电子产品，虽然放在显眼位置，却无一被盗。再次是作案痕迹，被盗住户家没有明显翻动迹象，以至于很多人意识到家里招贼时，可能距被盗已过去很多天。最后是门锁，被盗住户家的入户门门锁是多年前小区开发商统一配备的，防盗等级较低。

侦破一条关键线索，让嫌犯浮出水面

侦办案件期间，民警先从监控视频入手，但他们排查了小区内外20多个摄像头，筛选了600多个小时的监控视频，却没发现有用线索。

“这个公寓楼属于商住混合，30多层，每层十几家住户，每天出入的人员多且杂，增加了案件的侦破难度。”曹寅虎说，不过民警在走访时获得一条重要线索：楼内一住户反映，有一次他下班回家时，发现一名身高1.8米左右、体形微胖的青年男子在敲他家的门。发现房主回来，该男子自称是修暖气的，见房主要打电话跟小区物业公司核实，他转身就跑。

民警顺着这条线索层层缩小侦查范围，最终锁定一名可疑男子。经过两个多月侦查，今年2月，民警发现30岁的男子张某有重大作案嫌疑。疫情期间，民警一边保持对张某的监控，一边调查补充证据。今年4月，张某在西工区被抓。

张某到案后，对自己连环入室盗窃的犯罪事实供认不讳。“张某有较强的反侦查能力。”曹寅虎说，张某为躲避小区监控摄像头，每次都从地下车库进出，且只爬楼梯，不坐电梯，选择住户上班时间作案，只偷不显眼且方便携带的手表和金银首饰等。目前，张某已被批准逮捕，部分涉案财物已依法退还给受害人。

提醒提高门锁防盗等级还不够，外出时还要锁好门

张某不破坏门窗就能轻松入户，难道有什么特殊手段？“其实他的方法特别简单。”曹寅虎说，张某作案前会先敲住户家的门，一旦确定室内没人，他就会拿硬卡片插入门缝开锁，由于被盗住户家的门锁都是多年前小区开发商统一配备的，安全等级不高，很容易被打开。

“不管是A级锁、B级锁还是C级锁，只要是机械锁，且没有反锁，用插卡片这种办法都有可能把门打开。”洛阳市天外天开锁服务部总经理张永军说，但这种方法对指纹锁没用，因为指纹锁在锁门后会自动反锁。此外，一些防盗门的猫眼属于塑料材质，容易被破坏，一些不法分子可能用特制工具通过猫眼从门内开锁。

我们该怎么防范盗贼入室呢？曹寅虎和张永军给出建议：首先，要提高入户门门锁防盗等级，入户门一般都是防盗门，可以不更换，但锁芯最好换成C级及以上的，也可以选择指纹锁，注意挑选正规合格产品；其次，要有安全意识，每次出门和晚上睡觉前记得锁好入户门；最后，建议给猫眼加装不锈钢防盗器，市场价格在100元左右。（记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图）