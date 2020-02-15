修桥盖楼就像搭积木 洛阳将加大装配式建筑推广应用

24日，正在施工的洛阳市兴洛湖公园“乐道”连接天桥主体施工已经完工，正在进行桥面提升等工作。这次“乐道”天桥架设中，由于采用了大量的装配式建筑模具，不仅施工时间短，也减少了占用场地、混凝土浇筑等工序，为城市建设领域有效推广装配式建筑进行了积极探索。

24日，正在施工的洛阳市兴洛湖公园“乐道”连接天桥主体施工已经完工，正在进行桥面提升等工作。这次“乐道”天桥架设中，由于采用了大量的装配式建筑模具，不仅施工时间短，也减少了占用场地、混凝土浇筑等工序，为城市建设领域有效推广装配式建筑进行了积极探索。

兴洛湖公园“乐道”全面采用装配式建筑部件

兴洛湖“乐道”是洛阳市委市政府确定的重点民生实事，将通过多作天桥，将被道路分割的公园实现有效串联，形成一条富有特色的天桥结构的“乐道”。

“这些墩柱、廊桥桥面都是采用装配式建筑部件完成的。”洛阳市住建局相关负责人介绍，天桥的廊桥和墩柱都采用红色设计，墩柱采用混凝土预制件，廊桥桥面采用钢结构预制件。

以墩柱为例，这里的墩柱与传统混凝土浇筑的产品外形类似，但外观更加细腻，整体造型浑然一体。这些墩柱全部是由位于汝阳县的中电建(洛阳)装配式建筑科技有限公司自主研发生产的。

“混凝土平整度达毫米级，远高于传统现浇产品相关指标。”该公司副总经理肖宝成介绍说，用于兴洛湖公园“乐道”的这批装配式建筑构件，墩身为0.84米至5.4米渐变高度的长方体，盖梁外形设计为古文化元素运用到装配式建筑中的斗拱形，采用高性能自密实混凝土浇筑，通过模具制造、工装设备的精细化设计，实现了模板轻量化，提高了模具通用性，降本增效效果显著。

该公司一共为兴洛湖公园“乐道”项目生产了133根墩柱，全部采用装配式盖梁+墩身的一体化构件。这批构建全部在汝阳的生产基地完成制造，通过对生产工艺的严格管控，实现了墩身与盖梁整体预制，在全省率先实现了市政工程墩身、盖梁预制装配技术零的突破。

装配式构件助力项目工期压缩一半以上

洛阳市住建局相关负责人介绍，相比传统建筑方式，装配式建筑在绿色环保、工程效率等方面有着无法比拟的优势。

以兴洛湖公园“乐道”建设为例。假如按照传统施工方案，需要利用现场搭建模板和框架结构，随后采用现场浇筑的方式，需要大量的钢筋、模板、支架，大量人员现场操作，存在环境污染等问题。

而采用装配式的构件，墩身及盖梁一体化构件由工厂流水线直接生产，并在工厂进行预拼装，运抵现场后直接进行组装使用。“这比传统现浇式模式大大提高了工作效率，在恶劣天气情况下，也能保证项目的正常进行。”肖宝成表示，传统混凝土墩柱在浇筑后平均需要养护10多天，而在这条生产线的高温养护窑内，仅需要8小时就可以完成养护，成品效率可提高50多倍。

据初步测算，发展装配式建筑可以节水50%左右，节约木模板80%左右，减少建筑垃圾80%以上，减少扬尘70%以上。

洛阳市住建局相关负责人介绍，采用装配式构件后，兴洛湖公园“乐道”项目的工期压缩一半以上，施工粉尘、噪音也大幅减少，整个“乐道”工程主体结构用时不到2个月就全面完成。

洛阳将加大装配式建筑的推广应用

“洛阳市装配式生产企业生产规模及产能在全省前列，正在积极申报省级装配式建筑示范城市。”洛阳市住建局负责人介绍，据初步测算，全市装配式建筑产业产值达25亿元，年上缴税金约1.6亿元，产品覆盖PC结构、钢结构、3D定制墙板、部品部件、特种浆料等装配式建筑施工所需的各种材料。

目前，洛阳市已入驻13家装配式建筑企业。其中，中电建(洛阳)装配式建筑有限公司等2家混凝土结构装配式建筑基地，混凝土预制构件年产量可达80万立方米；洛阳盛鸿金诺科技有限公司等5家钢结构装配式建筑基地，年生产钢结构装配式构件30万吨；洛阳北玻硅巢等3家轻钢结构装配式建筑企业，年生产轻钢结构30万平方米；此外还包括3D定制墙板、部品部件、木结构等领域的装配式建筑企业。

“建筑产业走装配化发展之路，不仅标准更高、质量更好，也节约了工期、降低了扬尘。装配式建筑有利于推动建筑产业从粗放型发展向集约型发展，从低端发展向中高端发展，从量的扩张向质的提升转变。”洛阳市住建局局长赵书政表示，该市将加大在市政领域装配式部件应用推广。

按照洛阳出台的装配式建筑产业支持政策，正在从生产、应用等环节入手，大力推动装配式建筑相关产业和市场发展壮大。

——用地保障

各县(市)区要在每年建设用地供地面积中，优先保障装配式建筑产业基地和项目建设用地。其中，2020年，在建设用地供地面积总量中，落实建筑面积不少于20%的装配式建筑。

——金融支持

鼓励金融机构对建设装配式建筑产业基地、项目及从事技术研发等工作的单位加大信贷支持力度，并在贷款额度、期限及利率等方面予以倾斜。同时，对购买装配式商品住宅，在不超过住房公积金个人贷款规定的最高限额和还款能力的前提下，借款人单笔住房公积金个人贷款额度可上浮20%。

——税费优惠

装配式建设施工企业缴纳的工程质量保证金，按扣除预制构件总价作为基数减半计取；推荐符合条件的装配式建筑研发和生产单位申请高新技术企业，可享受相应税收优惠；装配式成品房发生的实际装修成本可按规定在税前扣除；纳税人生产的装配式墙体材料产品部件列入新型墙体材料目录的，该部品部件可按规定享受增值税即征即退优惠。

——简化审批

对装配式建筑工程开辟审批“绿色通道”；对采用装配式建造方式的商品住宅项目，在办理规划审批手续时，其外墙预制部分的建筑面积不计入成交地块的容积率；对工程进度达到设计形象进度的一半以上，并已确定施工进度和竣工交付日期，可向市房管部门申请预售许可证。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 左旭 陈会峰 文/图)