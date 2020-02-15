洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

打好消费品牌升级的“组合拳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 08:38

　　车展让利、商超打折、网购特惠、旅游嘉年华、快手网红大会、农村特产展会……在持续叫响“古都夜八点”品牌基础上，我市谋划推出更潮更炫更有范儿的“古都新生活”消费品牌，这一消费模式和消费品牌的提质升级，目标直指让市民和游客嗨购畅游爽玩，令人充满期待。

　　消费是保持经济平稳运行的“压舱石”。这次疫情倒逼消费升级，以直播带货、生鲜电商、在线教育、远程办公等为代表的线上新型消费快速增长，既较好满足了消费需求，又优化了供给结构、畅通了经济循环、对冲了疫情冲击。随着消费升级步伐加快，品牌打造越来越重要，引导市场主体增品种、提品质、创品牌，升级和优化消费供给，让消费者能消费、愿消费、敢消费，就能激活消费市场的一池春水。

　　今年5月，我市启动“古都夜八点”文旅消费活动，创新夜游产品、丰富消费业态、激发消费活力，赢得了一片叫好。当直播、“上云”成为新的消费标配，当夜购、夜游、夜娱、夜读、夜赏等业态有内涵有看头，当演艺、美食、非遗、文创等产品有市场有赏头，我市的景区、园区、商圈和业态产品，纷纷成为夜间消费的“打卡地”，目前活动已接待市民游客600万人次、实现文化旅游收入13亿元，创下“消费提力”的亮眼成绩单。“古都新生活”是“古都夜八点”的“姊妹篇”“升级版”，也是叫响消费品牌的“组合拳”“连环招”，必须乘势而上持续打好。

　　打造消费品牌是一个持续创新的过程。打好消费品牌升级的“组合拳”，需要我们积极顺应消费理念、消费方式、消费习惯的转变趋势，以深化消费领域供给侧结构性改革为主线，培育新兴消费，升级传统消费，稳住大宗消费，拓展文旅消费，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，让消费品牌交相辉映，让各种潜力活力在河洛大地激发涌流。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河故道 水鸟舞蹁跹
  • 洛阳围绕六大重点领域组织举办34项系...
  • 洛阳第二外国语学校涧西分校建设加快推进
  • 驻洛部分高校今秋开学时间确定
  • “兔司令”李献民带领贫困户致富
  • 伊川举办首届“乡村巧厨”赛
  • 六大领域34项系列活动 看洛阳人如何过...
  • 太美了！洛阳偃师的一个小村庄 村里主...
  • 即日起，洛阳将严惩这些交通违法行为....
  • 今日，洛阳警方开展养犬专项治理集中行动
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    “兔司令”李献民带领...
    洛阳第二外国语学校涧...
    栾川县三川镇：特色农...
    伊洛河故道 水鸟舞蹁跹
    精彩热帖

    雨中秀

    栾川乡村美如画

    秋荷

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605