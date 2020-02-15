车展让利、商超打折、网购特惠、旅游嘉年华、快手网红大会、农村特产展会……在持续叫响“古都夜八点”品牌基础上，我市谋划推出更潮更炫更有范儿的“古都新生活”消费品牌，这一消费模式和消费品牌的提质升级，目标直指让市民和游客嗨购畅游爽玩，令人充满期待。

车展让利、商超打折、网购特惠、旅游嘉年华、快手网红大会、农村特产展会……在持续叫响“古都夜八点”品牌基础上，我市谋划推出更潮更炫更有范儿的“古都新生活”消费品牌，这一消费模式和消费品牌的提质升级，目标直指让市民和游客嗨购畅游爽玩，令人充满期待。

消费是保持经济平稳运行的“压舱石”。这次疫情倒逼消费升级，以直播带货、生鲜电商、在线教育、远程办公等为代表的线上新型消费快速增长，既较好满足了消费需求，又优化了供给结构、畅通了经济循环、对冲了疫情冲击。随着消费升级步伐加快，品牌打造越来越重要，引导市场主体增品种、提品质、创品牌，升级和优化消费供给，让消费者能消费、愿消费、敢消费，就能激活消费市场的一池春水。

今年5月，我市启动“古都夜八点”文旅消费活动，创新夜游产品、丰富消费业态、激发消费活力，赢得了一片叫好。当直播、“上云”成为新的消费标配，当夜购、夜游、夜娱、夜读、夜赏等业态有内涵有看头，当演艺、美食、非遗、文创等产品有市场有赏头，我市的景区、园区、商圈和业态产品，纷纷成为夜间消费的“打卡地”，目前活动已接待市民游客600万人次、实现文化旅游收入13亿元，创下“消费提力”的亮眼成绩单。“古都新生活”是“古都夜八点”的“姊妹篇”“升级版”，也是叫响消费品牌的“组合拳”“连环招”，必须乘势而上持续打好。

打造消费品牌是一个持续创新的过程。打好消费品牌升级的“组合拳”，需要我们积极顺应消费理念、消费方式、消费习惯的转变趋势，以深化消费领域供给侧结构性改革为主线，培育新兴消费，升级传统消费，稳住大宗消费，拓展文旅消费，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，让消费品牌交相辉映，让各种潜力活力在河洛大地激发涌流。（洛平）