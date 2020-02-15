异地就医无法即时结算? 原因在这里

“我在太原市看病，出院时为什么不能及时报销结算？”近日，洛阳市民李女士向洛阳网反映，自己在异地就医时，使用医保却无法即时结算，希望得到相关部门解答。今日，洛阳网记者就此问题采访了洛阳市医疗保障局相关负责人。

“根据我省出台的文件中有明确规定：参保人员转诊转院和异地就医原则上应选择异地就医即时结算定点医疗机构。目前，洛阳市具备省内异地就医即时结算的医疗机构30家，其中17家具备跨省异地就医即时结算资格，而你所说的情况是两边的医院可能其中一个没有联网国家即时结算平台所造成。”洛阳市医疗保障局相关负责人表示，下一步，该局将积极落实相关政策，多增加全国定点医疗机构即时结算平台，以满足群众就医需求。(记者 郭瑛）