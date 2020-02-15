洛阳科威：研发新品 扩大市场

昨日，在位于市先进制造业集聚区的洛阳科威钨钼有限公司(下称“洛阳科威”)，质检人员正在检验一批刚下线的超大尺寸高精度钼管靶产品。该产品可应用于新型显示器、薄膜发电、智能玻璃等行业领域。
昨日，在位于市先进制造业集聚区的洛阳科威钨钼有限公司(下称“洛阳科威”)，质检人员正在检验一批刚下线的超大尺寸高精度钼管靶产品。该产品可应用于新型显示器、薄膜发电、智能玻璃等行业领域。
作为全国重要的钨钼材料精深加工基地，洛阳科威成功研制出3米超长钼管靶等新产品。今年，洛阳科威加快钼管靶产业化步伐，对接国内市场，与国内重点企业加强合作，预计全年将新增销售收入上亿元。（记者 潘郁 通讯员 王社军 张璐 摄）
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