洛阳首个影视主题文旅综合项目开园

今日，洛阳“向上·丽景影视工园”开园仪式暨《幸运贩卖机》电影发布会在老城区举行。

今日，洛阳“向上·丽景影视工园”开园仪式暨《幸运贩卖机》电影发布会在老城区举行。

“向上·丽景影视工园”位于洛阳市老城区中州中路42号(原洛阳风动工具厂)，处于隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂景区与丽景门之间，项目总投资5亿元，占地面积46亩，总建筑面积20000平方米。该项目将在保留原有工业遗产风貌的基础上，倾力打造洛阳首个影视主题文旅综合项目，也是洛阳首个影视文化产业创梦基地、孵化基地以及洛阳国潮文化消费新地标。该项目主要建设内容为影视后期制作数字工坊、星影学院、剧场、电影博物馆、文化广场以及影视街等，预计年销售收入可达2000万元，全部工程计划2021年完工。

建成后，向上·丽景影视工园将深入挖掘洛阳本地文化资源，将从影视制作、数字传媒、会议会展、艺术培训、城市客厅、文化消费、亲子互娱等方面入手，打造新文娱产业基地，推动影视产业的聚集，逐步构建完整的影视文化产业链，使之成为洛阳市影视文化基地和网红时尚打卡目的地。

今日的活动现场还举办了奇幻爱情喜剧电影《贩卖幸运机》的新闻发布会。该影片由丽景影业与向上影业联合出品，由曾出演《武林外传》的著名演员喻恩泰等人担纲，讲述了幻想一夜成名的主角在遇到“贩卖幸运机”后的曲折故事。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 石智卫）