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洛阳西工区新添两座城市书房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 11:43
　　好消息！洛报融媒记者今日从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳新建成两座城市书房已于近期对外开放，位于西工区，市民可以就近畅游书海啦！

　　纱厂路(洛阳市第十九中学)城市书房位于纱厂南路与唐宫西路西北角十九中门面房，书房面积约190平方米，藏书约4000余册，以青少年爱国主义为主题。提供办理读者证、图书借阅、书报刊阅览、电子书刊下载、读者自修等服务，读者可持身份证或读者证刷卡进入。

　　西小屯城市书房位于王城大道与唐宫西路交叉口升龙广场F区院内，面积约150平方米，装修风格结合牡丹文化元素进行设计布局。馆内藏书4000余册，里面配置有自助办证机、自助借还机、智能化电子下载机等，该城市书房12小时对外开放，全年无休。为周边居民提供一个看书、阅读、自修的好去处。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘红晓 实习生 郜骏雅 王龙飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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