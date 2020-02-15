2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛许昌分赛结束 洛阳企业再夺冠军

记者从市工信局获悉，在近日举行的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛第二场比赛许昌分赛中，洛阳企业再获冠军，共在比赛十强中占得4个席位。

记者从市工信局获悉，在近日举行的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛第二场比赛许昌分赛中，洛阳企业再获冠军，共在比赛十强中占得4个席位。

该项赛事由省工信厅等单位主办。许昌分赛共聚集了郑州、洛阳、开封等市的22家优秀企业，其中洛阳企业5家。

比赛当日，经过4个小时的路演、提问、点评和现场打分，产生了许昌分赛十强。其中，我市宜阳县推荐的海普半导体(洛阳)有限公司凭借“高密封装用BGA焊球制备计划书”项目、洛阳中科科技园推荐的洛阳普泰生物技术有限公司凭借“基于兽用诊断试剂产业化平台的新冠检测试剂研究与应用”项目，分别获得此次分赛的冠军和季军。再加上伊川县推荐的洛阳中赫非晶科技有限公司、洛阳中科科技园推荐的洛阳中科生物芯片技术有限公司的项目分别获得第6名和第8名，此次我市企业共在该项赛事十强中占得4个席位。

在此前举行的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛首场比赛郑州分赛中，来自我市的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司的项目分别获得冠军和季军。（记者 陈曦 通讯员 夏元祥）