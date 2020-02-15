洛阳首个顺酐生产项目开始试生产 助力全市高端石化产业转型升级

近日，记者在位于吉利区的正丁烷深加工产业链项目现场看到，设备安装及调试工作基本完成，已进入试生产阶段。

近日，记者在位于吉利区的正丁烷深加工产业链项目现场看到，设备安装及调试工作基本完成，已进入试生产阶段。

该项目由洛阳炼化九源石化有限公司投资建设，占地约40亩。项目设计年产固体顺酐2万吨、液体顺酐2万吨，投产后预计年销售收入3.5亿元左右。

今年出台的《洛阳市推进制造业高质量发展行动方案》提出，要通过延链、补链、强链，推动石油化工产业向规模化、系列化、精细化发展。

“这是我市首个顺酐生产项目，项目正式投产后，将填补全市高端石化产业链一大空白，为石油化工产业延链、补链、强链提供有力支撑，助力全市高端石化产业转型升级。”该项目相关负责人刘志成说。

顺酐是化工产业三大有机酸酐之一，是用途广泛的基本有机化工原料，用于生产不饱和聚酯树脂、涂料、油漆、油墨、工程塑料、医药、农药等。

在项目现场，矗立着一套崭新的高7米、直径5.6米的反应罐。作为整个项目最大的反应设备，其具有换热效率高、能耗低、环保等优点。

刘志成表示，顺酐生产工艺主要分为苯氧化法和丁烷氧化法。近年，随着国家环保要求日趋严格，产生苯等污染物的苯氧化法生产日益受限。该项目采用的则是更加环保和经济的丁烷氧化法，“三废”产生数量较少，是真正的“绿色”工艺。（记者 戚帅华 通讯员 陈丽君）