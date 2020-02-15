洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

整机自主研发 “洛阳造”高端医疗器械走俏国内市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:36
工作人员调试DR产品

　　高端医疗器械有了“洛阳造”。昨日，记者在位于洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司生产车间看到，工作人员正在紧张有序地调试DR(数字化医用X射线摄影系统)产品性能。首台DR产品下线不足半个月时间，该公司就已收到37件产品订单，已累计为客户安装完成9台。

　　洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司是一家专门从事医疗影像系统开发、设计、制造和服务的高端技术企业。今年，在疫情冲击等不利影响下，该公司逆势而上先后取得了首款DR产品的产品注册证和产品生产许可证，首款产品于7月28日正式下线。自此，高端医疗器械也有了“洛阳造”。

　　“我们本次下线的DR产品实现了整机自主研发制造，部分核心部件处于行业领先水平，年产能可达200台。”该公司企划部总监袁家伟指着身后的机器说，这款产品作为洛阳市首款高端医疗影像设备，配备了行业先进的高压发生器、平板探测器、X射线球管等部件和技术，具备智能一键定位和低辐射剂量等特点，设备性能比肩同类国外进口产品。

　　“我们的DR产品分2种样式、6种配置，能满足不同客户的需求。”袁家伟说，这款DR产品实现“洛阳造”，不仅将普放产品的“三大核心技术”成功带入洛阳，还将大幅提升河南省基础医疗诊断能力，助力洛阳打造先进制造业基地，为建设副中心城市提供有力支撑。

　　记者了解到，除了刚下线的DR产品，目前，由该公司主导的“医用磁共振成像系统项目”也在全力推进，该项目将助力普放、彩超、口腔及肿瘤诊断等医疗影像设备国产化。根据规划，该项目一期投资3亿元，主要用于MRI、CT、RF、DR等医疗影像设备及球管、平板探测器等零部件的生产与销售；二期计划投资7亿元，将建成集研发、生产、销售、培训、教学、健康管理于一体的综合性医疗健康产业园。

　　“未来，我们还将引入CT磁共振、超声等高端医疗设备落地新安、落户洛阳。”袁家伟说。项目全部投产后，预计可实现年销售收入5亿元，将填补河南省高端医疗影像器械全线生产的空白，带动一批医疗器械配套企业在新安落地，进一步提高医疗器械的国产化率，形成整个高端医疗产业集群及配套产业集群，并通过拉动就业，带动协同发展。（记者 郭学锋 通讯员 游静 段艳军 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 听琴声悠扬 品老城“味道”
  • 本科一批录取今日开始！
  • 小贼趁清运垃圾进行盗窃 买好烟还敢...
  • “洛阳智造”守护大国重器
  • 洛阳开展城市清洁集中行动 共创生态宜...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    萨克斯演奏

    荷塘美景

    黄绿鹎

    自娱自乐
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605