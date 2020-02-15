整机自主研发 “洛阳造”高端医疗器械走俏国内市场

高端医疗器械有了“洛阳造”。昨日，记者在位于洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司生产车间看到，工作人员正在紧张有序地调试DR(数字化医用X射线摄影系统)产品性能。首台DR产品下线不足半个月时间，该公司就已收到37件产品订单，已累计为客户安装完成9台。

工作人员调试DR产品

高端医疗器械有了“洛阳造”。昨日，记者在位于洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司生产车间看到，工作人员正在紧张有序地调试DR(数字化医用X射线摄影系统)产品性能。首台DR产品下线不足半个月时间，该公司就已收到37件产品订单，已累计为客户安装完成9台。

洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司是一家专门从事医疗影像系统开发、设计、制造和服务的高端技术企业。今年，在疫情冲击等不利影响下，该公司逆势而上先后取得了首款DR产品的产品注册证和产品生产许可证，首款产品于7月28日正式下线。自此，高端医疗器械也有了“洛阳造”。

“我们本次下线的DR产品实现了整机自主研发制造，部分核心部件处于行业领先水平，年产能可达200台。”该公司企划部总监袁家伟指着身后的机器说，这款产品作为洛阳市首款高端医疗影像设备，配备了行业先进的高压发生器、平板探测器、X射线球管等部件和技术，具备智能一键定位和低辐射剂量等特点，设备性能比肩同类国外进口产品。

“我们的DR产品分2种样式、6种配置，能满足不同客户的需求。”袁家伟说，这款DR产品实现“洛阳造”，不仅将普放产品的“三大核心技术”成功带入洛阳，还将大幅提升河南省基础医疗诊断能力，助力洛阳打造先进制造业基地，为建设副中心城市提供有力支撑。

记者了解到，除了刚下线的DR产品，目前，由该公司主导的“医用磁共振成像系统项目”也在全力推进，该项目将助力普放、彩超、口腔及肿瘤诊断等医疗影像设备国产化。根据规划，该项目一期投资3亿元，主要用于MRI、CT、RF、DR等医疗影像设备及球管、平板探测器等零部件的生产与销售；二期计划投资7亿元，将建成集研发、生产、销售、培训、教学、健康管理于一体的综合性医疗健康产业园。

“未来，我们还将引入CT磁共振、超声等高端医疗设备落地新安、落户洛阳。”袁家伟说。项目全部投产后，预计可实现年销售收入5亿元，将填补河南省高端医疗影像器械全线生产的空白，带动一批医疗器械配套企业在新安落地，进一步提高医疗器械的国产化率，形成整个高端医疗产业集群及配套产业集群，并通过拉动就业，带动协同发展。（记者 郭学锋 通讯员 游静 段艳军 文/图）