吉利区纪委监委制定“两张清单” 着力构建“亲清”新型政商关系

促进经济健康发展，需要良好营商环境。日前，吉利区纪委监委制定机关事业单位及其工作人员政商交往“正面清单”和“负面清单”，对“可以”和“不能”从事的行为作出规定，要求做到有交集不搞交换、有交往不搞交易，着力构建“亲清”新型政商关系，不断优化营商环境。

促进经济健康发展，需要良好营商环境。日前，吉利区纪委监委制定机关事业单位及其工作人员政商交往“正面清单”和“负面清单”，对“可以”和“不能”从事的行为作出规定，要求做到有交集不搞交换、有交往不搞交易，着力构建“亲清”新型政商关系，不断优化营商环境。

吉利区纪委常委何盾佑告诉记者，按照试行的“正面清单”要求，吉利区行政机关、人民团体、具有公共事务管理职能的事业单位及其工作人员尤其是领导干部，在与企业及其负责人交往中，可以从事9类行为。

记者注意到，在这9类可以从事的行为中，包括参加企业论证会、洽谈会等。例如：为了解企业或者行业发展状况，听取诉求和意见建议，参加企业、行业协会商会举办的座谈会、推介会、年会等公开商务活动；为扶持企业或者行业发展壮大，参加企业、行业协会商会举办的外出考察调研、招商引资、招才引智、申报项目、产品推介等活动。上门服务企业或者开展调研，确有需要可搭乘企业交通工具；因工作误餐的，可以参照员工标准支付餐费在企业食堂就餐。

“负面清单”对上述人员同样规定了9类不能从事的行为，涵盖服务、执法、惠企政策落实等方面，要求严守纪律规矩、法律法规，不越红线、不触底线、不谋私利。例如：在涉企服务中故意刁难、办事拖拉、推诿扯皮；对企业随意性执法、选择性执法，向企业乱摊派、乱检查、乱收费、乱罚款；把政策优惠当成熟人的“福利”“红包”，或以政策、纪律为借口把企业合理诉求拒之门外等。

吉利区纪委监委还要求全区涉企服务各单位及二级机构、基层站所、重点科室和窗口部门签订优化营商环境廉洁承诺书，承诺不利用职权或职务上的影响，以居中斡旋、提供帮助、与他人合作、打招呼说情等方式，突破法纪规则，妨碍公平公正，破坏营商环境，为自己或他人谋取利益，并进行公示。同时，开展服务保障联企行动、监督保障优化行动、依法保障护航行动等优化营商环境“三项行动”，着力推动惠企扶企政策落实落地，破解损害营商环境突出问题，维护企业合法权益。（记者 李三旺 通讯员 简静远）