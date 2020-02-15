好消息！两项儿童诊疗救治项目落户洛阳

今日上午，“上海儿童医学中心—洛阳市中心医院定点合作中心”在洛阳市中心医院揭牌，同时，两项儿童诊疗救治项目也在洛阳启动。

今日上午，“上海儿童医学中心—洛阳市中心医院定点合作中心”在洛阳市中心医院揭牌，同时，两项儿童诊疗救治项目也在洛阳启动。

上海交通大学附属上海儿童医学中心是国家儿童医学中心，是国家卫健委首批小儿先天性心脏病诊断和介入治疗继续教学的培训基地，在国内外儿科临床、科研、教学等方面享有很高声誉。洛阳市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、特检为一体的综合性“三级甲等”医院，两家医院合作后，将进一步完善洛阳市儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿科医疗服务能力。

两项落户洛阳的儿童诊疗救治项目，将为患病儿童提供哪些保护？洛报融媒记者带您看一看——

“静好童年”儿童注意缺陷多动障碍诊疗项目

项目启动后，洛阳市公立基层医疗机构、二级及以上公立医院将开展儿童注意缺陷多动障碍疾病的筛查，实现全市公立医疗机构对儿童注意缺陷多动障碍疾病早期识别、诊断及治疗的规范化和同质化，提高诊断率、治疗率，切实提高儿童健康水平，全面提高人口质量。同时，洛阳市鼓励社会办医疗机构参与“静好童年”项目，提升社会办医疗机构早期识别诊断及治疗儿童注意缺陷多动障碍疾病的能力。

按照计划，到2022年底，洛阳公立医疗机构将完成“静好童年”计划分级诊疗的体系建设，对儿童多动症、抽动症、自闭症的诊断及治疗能力将明显提升。到2025年底，洛阳市范围内儿童注意缺陷多动障碍疾病的诊断率及治疗率将达到90%，洛阳将争取创建国家级儿童注意缺陷多动障碍疾病诊疗中心。

“护佑童心”儿童心脏病救治项目

项目启动后，洛阳获批河南省产前诊断中心的医疗机构，可扩大儿童先天性心脏病的产前诊断及产前筛查覆盖面，为产前诊断医师和患儿家属提供明确的诊疗咨询指导。

依托洛阳市120指挥中心和洛阳市紧急救援中心，建设儿童心血管疾病急诊患者救治急诊绿色通道，实现心血管患儿转诊过程无缝衔接，优化救治流程、节约救治时间。按照儿童心血管疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度，逐步建立起“基层首诊、双向转诊、上下联动”的分级诊疗格局。

依托国家儿童医学中心，立足区域儿童心血管专科建设，建立健全复杂、疑难儿童心血管疾病的会诊、转诊和协同治疗机制，促进优质医疗资源下沉，提升洛阳市儿童心血管疾病专科发展水平。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 耿梅 高鸽 文/图)