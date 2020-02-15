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到公园周边盗窃电动车 俩毛贼被刑事拘留
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-14 08:30

　　炎炎夏日，傍晚到公园游玩纳凉的市民逐渐增多，不法分子竟盯上了他们的电动车。近日，高新派出所成功破获一起在公园周边连环偷盗电动车的案件，成功抓获犯罪嫌疑人2人。

　　自6月中旬以来，周山森林公园周边发生多起偷盗电动车的案件，犯罪分子作案手法娴熟，作案后很快离开现场，给周边市民正常活动造成一定影响。

　　在接到报警后，高新派出所创业路警务工作站迅速成立工作专班，从案发地周边监控视频入手，通过大量视频分析研判，发现两名男子具有重大嫌疑。

　　由于周山森林公园周边区域较大，给民警的抓捕行动带来不小难度。为此，创业路警务工作站派出便衣力量，加强夜间对周山森林公园周边的电动车停车点的巡逻蹲守，同时通过监控视频进一步摸清犯罪嫌疑人活动轨迹，调查两名犯罪嫌疑人落脚的小区。

　　7月15日，民警掌握两名犯罪嫌疑人落脚小区相关情况后迅速行动，很快在该小区抓获其中一名犯罪嫌疑人。经现场讯问，该犯罪嫌疑人交代其同伙还在小区内，他们已约好准备再次作案。

　　在得知他们约定的时间后，民警立即在小区门口布控。当另一名犯罪嫌疑人骑着摩托车出现时，民警立即上前抓捕，犯罪嫌疑人发现情况不对，骑着摩托车试图逃跑。民警罗雷见状，立即上前将其拦下并制服。

　　经查，两名犯罪嫌疑人均有前科，同住在一个小区，没有正式工作，平日里白天休息，一到傍晚就相约外出，四处游荡进行偷盗。俩人具有一定的开锁能力，专挑未上大锁的电动车、摩托车下手，发现合适目标，短时间就能将车骑走，作案10余起。

　　目前，两名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件正在进一步办理。

　　日常如何确保电动车安全？来看看民警的提醒和支招。

　　●在购买电动车时，要向商家详细了解电动车自带的防盗功能，比如如何将轮胎或车把锁死、是否有警报器等。

　　●最好能外加一把锁具，还可安装报警系统，增加安全系数。

　　●在停车时，一定要选择有人看管、人流量大、有监控等比较安全的停车点。（记者 申利超 通讯员 苏毓亮）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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