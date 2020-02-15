一女子欲跳桥轻生 大爷转移女子注意力民警趁机救人

12日，安乐派出所巡防大队民警杨自豪说，在几天前的深夜，牡丹桥上有个女子要跳桥，他们虽然及时赶到了现场，却无法靠近对方。关键时刻，旁边一位大爷急中生智，成功吸引女子的注意力，为民警争取到了救援机会。

张惠祥(左)和杨自豪

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12日，安乐派出所巡防大队民警杨自豪说，在几天前的深夜，牡丹桥上有个女子要跳桥，他们虽然及时赶到了现场，却无法靠近对方。关键时刻，旁边一位大爷急中生智，成功吸引女子的注意力，为民警争取到了救援机会。

危急：女子要跳桥轻生，不让民警靠近

9日0时20分，安乐派出所接到群众报警称，牡丹桥上有个女子要跳桥。接到指令，杨自豪立即带辅警杨春宝、何光远赶到现场。

“我们到牡丹桥上看到，一个穿黑色衣服的女子已经翻到桥东侧的护栏外面，身体悬空，只用一只手扒着护栏，脚下就是洛河。”杨自豪说，近期洛河上游开闸泄洪，市区段水位上涨，水流湍急，女子一旦跳下去，就会被水冲走。

杨自豪一边喊“不能跳”，一边向女子跑去。女子更激动，称民警再靠近她就立刻跳下去。

“我不过去，你有啥事想不开，跟我说。”杨自豪站在距女子约10米远的地方劝说，但女子只重复说不让他靠近，别的啥也不说。为避免刺激到女子，杨自豪一边站在原地想办法，一边让同事把现场的围观群众劝走。

惊险：大爷机智转移女子注意力，民警趁机救人

“女子的情绪很激动，周围人都没办法靠近她。”杨自豪说，就在大家束手无策时，一位大爷突然出现了。

“我见大爷要靠近女子，心想坏了，就准备喊话让他走开，不过还没张嘴，他就朝我招了两下手。”杨自豪说，大爷慢悠悠地走到女子身边，提醒她别踩到他的渔网。看女子没反应，大爷突然来了脾气，说他的渔网就在女子脚下，并举起手中的竹竿，摆出要打人的样子。女子不示弱，转头要和大爷吵架。

杨自豪抓住机会，箭步跑过去，一把拽住女子的胳膊，但对方仍挣扎着要往桥下跳，杨自豪用膝盖顶着护栏，牢牢抓着女子不松手。这时，其他人冲了上来，合力把女子拉上桥。

“女子身上有酒气，说当天晚上不但喝了酒，还吃了头孢。”杨自豪说，他让同事联系医院急救人员到场，但女子很不配合，直到她父母闻讯赶来，才把她强行送到医院。

点赞：张大爷急中生智见义勇为，令人敬佩

女子的父母说，女子今年26岁，轻生可能与她恋爱受挫有关。目前，经检查、治疗，女子身体已恢复正常。

“我很敬佩那位大爷，要不是他急中生智见义勇为，我们一时半会儿还真想不到好办法。”杨自豪说，事后他才知道，当时那位大爷没带渔网，大爷对女子说的话及一系列举动，都是为了转移对方注意力，为民警争取救援机会。

12日中午，记者见到了杨自豪说的那位大爷——63岁的退休职工张惠祥。张惠祥说，当天深夜，他在牡丹桥上逮虾时看到，有个姑娘先是在桥边晃悠，后来翻过护栏，因当时已经有人报警，且民警很快到场，他就没过多在意。

“姑娘很警惕，不让民警靠近，我在一边看得着急。”张惠祥说，他在电视上看过一些类似的新闻，一般来讲，救援人员要靠近轻生者，必须先转移其注意力，再出其不意将其救回。想到这里，张惠祥悄悄朝杨自豪招了招手，接着装出漠不关心的样子，慢悠悠地走近轻生女子，提醒女子不要踩到他的渔网。见女子没啥反应，他又拿竹竿敲护栏，故意激怒对方。

“小伙子(杨自豪)很机灵，一下子就明白了我的意思，就在姑娘要跟我吵架时，他跑过来拉住了她。”张惠祥说。

“张大爷急中生智见义勇为令人敬佩，点赞！”杨自豪说。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚 实习生 行雯睿 文/图）