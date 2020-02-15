长期居住外地能办理异地就医吗？官方：可以

从2016年起，全国都开始实施跨省异地就医住院费用直接结算。

“我从洛阳退休后，回到山东老家长期居住给儿子带孩子，目前生病正在住院，我能不能办理异地就医，在山东直接结算医疗费用？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询关于异地就医后的报销问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

“可以办理。从2016年起，全国都开始实施跨省异地就医住院费用直接结算。”洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，目前跨省异地就医住院费用直接结算主要覆盖四类人群：异地安置退休人员，即退休后在异地定居并迁入户籍的人员；异地长期居住人员，即在异地居住生活且符合参保地规定的人员；常驻异地工作人员，即用人单位派驻异地工作的人员；异地转诊人员，即因当地医疗机构治疗水平有限,需要到外地就医的患者。

那么，若已经办理了异地就医备案手续，在外地的门诊看病时，医疗费用是否也能直接结算？

“不能。”该负责人解释，目前跨省异地就医住院费用直接结算已经在全国普遍开展，但跨省异地就医门诊费用直接结算尚未在全国开展，国家正在积极探索推进此项工作。(记者 郭瑛)