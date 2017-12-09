斑马线前机动车如何礼让行人？洛阳交警给出标准答案

近日，市交警部门有奖鼓励市民拍摄、举报机动车不礼让斑马线的交通违法行为。市民如何拍摄，才能形成可供交警部门采用的完整证据？机动车该如何正确礼让斑马线？昨日，记者采访了市交警部门。

近日，市交警部门有奖鼓励市民拍摄、举报机动车不礼让斑马线的交通违法行为。市民如何拍摄，才能形成可供交警部门采用的完整证据？机动车该如何正确礼让斑马线？昨日，记者采访了市交警部门。

不礼让斑马线，不少机动车被举报

交通法规定：机动车行经斑马线时，应当减速行驶；遇行人正在通过斑马线，应当停车让行。

近日，市交警部门曝光了一组机动车不礼让斑马线的交通违法行为。与以往曝光的、通过监控抓拍的机动车不礼让斑马线案例不同，这些交通违法行为均是由市民拍摄、举报，市交警部门核实后处罚的。

市交警支队相关负责人说，近期，市交警部门开展了对机动车不礼让斑马线的专项整治，同时也鼓励市民举报，加强对机动车礼让斑马线的监督力度。自7月1日以来，市交警支队违法举报中心已收到了近千例市民举报的机动车不礼让斑马线案例。

市民咋举报，这里有诀窍

市交警支队相关负责人说，市民想要举报机动车不礼让斑马线的交通违法行为，可以下载“河洛人人拍”手机App，并且根据提示完成注册。除了机动车不礼让斑马线，市民还可以通过“河洛人人拍”手机App举报30余种交通违法行为，举报形式为照片、视频。

“机动车不礼让斑马线的交通违法行为是动态的，我们通过监控自动抓拍，使用的是智能交通抓拍设备。这些设备可自动捕捉行人通过斑马线的过程和车辆行驶的情况，连续抓拍多张照片，形成完整的证据链。”该负责人说，市民通过拍摄照片的方式，不太容易拍摄出机动车不礼让斑马线的完整证据链，所以推荐市民采用录制视频的方式进行取证。

需要注意的是，视频时长需在10秒以上，要完整记录违法车辆在驶近、驶离斑马线的整个过程中不避让行人的行为，并且要清晰地拍到违法车辆的号牌。

市民将拍摄的视频上传、举报，市交警部门核实、录入后，对违法者处以记3分、罚款的处罚，同时，举报人可获得奖金。奖金将直接汇入市民注册“河洛人人拍”手机App时填写的银行账户中。

礼让斑马线，“姿势”要正确

驾驶员应如何正确礼让斑马线？行人应如何以正确的方式通过斑马线？

市交警部门提醒，机动车行经斑马线时，应减速行驶，当遇到行人正通过斑马线时，车辆应停车让行。

需要注意的是，当车辆行经没有交通信号或没有斑马线的道路时，如遇行人横过道路，也应当及时避让。

当道路两侧有绿化带，行人走斑马线还未穿过绿化带时，紧贴绿化带车道的车辆须停车让行。

当行人走斑马线已穿过绿化带时，所有车道的车辆必须停车让行。

车辆在行经交叉路口左转弯或右转弯时，如遇行人步入斑马线，车辆也必须让行。

绘制银刚

此外，正确礼让斑马线，不只是车辆驾驶员的事，行人也应以正确的方式通过斑马线。市交警部门提醒，市民在穿越马路时，应该在保证安全的前提下，快步通过，不要在斑马线上逗留，以免绿灯灭时，行人还在路面上，与正常通行的机动车发生冲突；斑马线红灯亮时，禁止行人进入斑马线，但是已进入斑马线的，可以继续通过或者在道路中心线处停留等候，千万不要后退，以免发生危险。(记者 郭秩铭 通讯员 姜东)